Întrebare pentru PSD

13:58:54 / 16 Septembrie 2015

Urat e sa nu sti sa pui punctul pa " I "

Articolul nu exprima nimic ADEVAR,. In PSD nu sunt doua tabere opuse cum scrii fatuco in articol: Tabara Ponta si Tabara Dragnea,. Dragnea este un PUSCARIAS care nu va avea nici odata cat traieste sa mai conduca ceva in partid si in romania,.Constat ca nu vezi ca de ochii lumii se mai intampla ceva disensiuni intre Ponta si Dragnea , dar sunt diversiuni,. In PSD NU SUNT NUMAI DOUA TABERE RIVALE, ci cel putin 5 ( cinci) si cel mai de temut e PROSTANACUL care a inceput sa umble cu jalba in par pe la IMPERIALISTII AMERICANI si sa denigreze tara si poporul roman,. Si apoi sunt grupurile celor in curs de judecare unde V. Ponta in loc sa STARPEASCA ABUZURILE JUSTITIEI SI D.N.A>-ului ,le-au facut SALARII DE 200.000.000 de lei vechi ,CARE de 4 ani consecutiv TAIE si SPANZURA -FARA NICI UN MOTIV JURIDIC- vezi Caul TELEPATIA unde ELITA STIINTIFICA ROMANA ESTE IN PUSCARIE PENTRU 100 de ANI,cazul RARINCA si zeci de cazuri unde procuratura insceneaza diversiuni si din NEVINOVAT FACI PUSCARIE CASA VREA KYOVESY,. Ma bucura ca si Ponta trebue sa raspunda in fata DNA, dar e prea destept si ACOPERIR ca sa i-se intample ceva,,.Este un prim ministru Mincinos, arogant si un OLTEAN ORGOLIOS sa nu mai spun imputit precum socru-su Ilie Sarbu care ieri pe 16 august 2015 intrun interviu televizat L-A BARFIT PE CEL MAI MARE PATRIOT AL ROMANIEI DIN ULTIMII 100 DE ANI, CEL MAI MARE INTELECTUL POLITIC ,CULTURAL ,IDEOLOGIC si STIINTIFI PE CARE L-A AVUT ROMANIA DE-LA NICOLAE IORGA si PANA ASTAZI, CONDUCATOR DE PARTID, SCRITOR, PROZATOR si PATRIOT,. Dar iata ca un fost " POPA " il BARFESTE SI MORT,. In urata familie teai bagat PROCORORULE. Spunei lui socrotu sa-si ceara scuze cel putin FAMILIEI INDURERATE A CELUI MAI DESTEPT OM DE PE GLOB( in 2010 se regasea la o investigatie internationala intre cei 2.000 de intelectuali ca cei mai destepti din lume ),. Acest popa - drac uita ca in curand va intra in puscarie pentru matrapaslacurile retocedate prin paduri,. RUSINE BAI BOULE de sarbu!!!! Asai viata in PSD de cand tradatorii au tradat ROMANIA MODERNA SI CONTEMPORANA din " 89 si pana azi.