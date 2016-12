Întrebarea lui Ciuvică pentru Udrea: măr sau paraşută?

Saltul Elenei Udrea cu paraşuta a creat vâlvă atât printre cetăţenii din România, cât şi printre politicieni. Actul ei de bravură, cum era de aşteptat, a atras ironiile colegilor săi din politică. Binecunoscut pentru umorul său acid, preşedintele Grupului de Investigaţii, Mugur Ciuvică, a ţinut morţiş s-o întrebe pe Udrea, în cadrul unei Ediţii Speciale de la România TV, cu ce obiect se va identifica în campania electorală: cu mărul (simbolul electoral al partidului din care face, mai nou, parte Elena Udrea) sau cu paraşuta? ”Păi cred că amândouă obiectele sunt sigur ceea ce ne dorim să fim, şi anume: energie, curaj, forţă şi determinare de a duce lucrurile la bun sfârşit”, a replicat deputatul PMP. Udrea a profitat de această ocazie şi l-a atacat dur pe premierul ţării, Victor Ponta: ”Să ştiţi că numai pentru unii paraşuta are alte conotaţii, de exemplu pentru Ponta. Dânsul foloseşte acelaşi limbaj în spaţiul public, în politică, ca cel din camerele de hotel de la colegul său Negoiţă. A sări cu paraşuta este chiar un gest curajos. Spre exemplu, a sări cu paraşuta este mai curajos decât a merge cu bărcuţa aceea trasă de SPP-işti în apă de 30 de centimetri”. Odată întrebată de moderatorul emisiunii dacă s-a gândit că gestul său va fi speculat într-o notă peiorativă de către adversarii săi politici, Elena Udrea a dat frâu liber jignirilor: ”Nu-mi imaginez că toată ţara are acelaşi grad de nesimţire şi mitocănie ca Victor Ponta. Eu, când mi-am asumat să fac politică, mi-am asumat să mă întâlnesc cu nişte mitocani, precum dl. Ponta, dl. Dragnea şi alţii, dar asta nu înseamnă să mă duc acasă pentru că mă confrunt cu ei. Eu m-am gândit că este un gest curajos, aşa a fost văzut de marea majoritate a oamenilor”. Elena Udrea nu poate sta departe de camerele de filmat în timpul campaniilor electorale. Amintim că în campaniile precedente a pus murături, a croşetat şi chiar a şters pardosele cu mopul la TV. Anul acesta, deputatul a făcut un salt spectaculos de la mop la paraşută.