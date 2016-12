Întreprinderile sociale, salvarea ţăranilor!?

Sistemul de organizare a Agriculturii din România nu ajută sub nicio formă fermierii medii şi mici. Ţăranul român se confruntă cu criza financiară, costurile mari de producţie, competiţia neloială a importurilor de produse similare industrializate, lipsa accesului la pieţe de desfacere, preţuri de vânzare impuse de procesatori şi nereglementate de minister, care nu acoperă cheltuielile. Astfel, micii fermieri ajung să-şi vândă produsele pe marginea drumului, singura soluţie rămânând asocierea. Ajutorul vine din partea Federaţiei Agricultorilor “Fermierul”, care are depuse spre aprobare mai multe proiecte prin care să fie susţinuţi agricultorii. Unul dintre ele va fi semnat în 2012, în primăvară, iar până la sfârşitul aceluiaşi an, vor fi înfiinţate 25 de întreprinderi sociale la nivel naţional, dintre care două în judeţul Constanţa. “Întreprinderile sociale se vor prezenta sub forma unor fabrici de prelucrare primară (de ambalare a legumelor). Fiecare unitate va avea angajate câte zece persoane. Vom înregistra brandul “Asociaţia Fermierul”, cu ajutorul căruia vom intra pe marile pieţe de desfacere din ţară. Brandul nostru va reprezenta veriga între producători şi comercianţi. Marfa nu va mai trece întregul “lanţ trofic” şi nu-şi va mai tripla preţul până va ajunge pe tarabe sau în supermarket-uri”, a declarat preşedintele Asociaţiei Agricultorilor “Fermierul”, Ginu Costel Toma. Mai exact, micii producători de legume şi fructe vor preda recoltele Asociaţiei, care le va distribui marilor comercianţi. “De asemenea, pentru a se identifica uşor provenienţa exactă a mărfurilor, se doreşte ca recolta fiecărui producător să fie etichetată. În felul acesta, fermierii nu vor încerca să păcălească pe nimeni”, a mai spus Toma.

O MÂNĂ ÎNTINSĂ Ieri, Federaţia Agricultorilor “Fermierul”, în calitate de partener, împreună cu beneficiarul, Confederaţia Sindicală Meridian, au lansat, la Constanţa, proiectul “Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiectul a început în decembrie 2010 şi va dura trei ani. “Ne-am propus, pe de o parte, să ajutăm concret şi gratuit fermierii din mediul rural pentru accesarea fondurilor europene, iar pe de altă parte, să facilităm comunicarea fermierilor cu instituţiile guvernamentale, formele asociative fiind agreate în elaborarea unor acte normative (propunerea unor modificări legislative – n.r.)”, a mai spus Toma. Proiectele prin care sunt accesate fondurile nerambursabile sunt destul de stricte, cuprind o multitudine de cerinţe, dosarele ţăranilor fiind respinse în nenumărate rânduri. Până la momentul actual, aproximativ 400 de dosare au fost depuse, la nivel naţional, cu sprijinul proiectului. “Constanţa este al doilea judeţ ca suprafaţă, iar în mare parte, fermierii sunt de talie mare. Din acest motiv, până la momentul acesta nu am reuşit să avem un reprezentant în judeţ. Cu siguranţă, până la sfârşitul lunii septembrie vom avea colaborări, iar ţăranii de aici vor fi ajutaţi să acceseze fonduri nerambursabile”, promite Toma. Micii fermieri care doresc să beneficieze de proiectul “Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România” pot lua legătura cu persoanele de contact afişate pe site-ul web: www.fafermierul.ro