Întreprinzătorii cer Guvernului să strângă lesa Antifraudei

07:24:44 / 03 Aprilie 2015

Comentari

Cand se vrea sa se faca oarecum ordine in evidentierea corecta in conta bilitate a marei impozabile indiferent de capitalul social al societati incep proteste.Cauza este ca vrem olegislatie lejera care sa lase o intelegere intre inspectori si agenti economici in ceace priveste aplicabilitatea legilor financiare ceace in conditiile de azi nu mai este permis