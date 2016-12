"Întreruperea tratamentului va compromite major starea lui Constantinescu"

07:27:43 / 19 Iunie 2014

a fi basist inseamna hot

Toti nenorocitii astia , care chiuie de bucurie fata de suferinta unui om, plini de dusmanie sant basisti interlopi, numai aseara s-a mai demonstrat inca odata daca era nevoie , cat de hoti sant incepand cu Basescu si frati-su, si tiganii fie din Olt, fie din Calarasi si terminand cu astia care au ocupat ani multi tot felul de functii publice. D-aia am ajuns de rasul lumii mondiale, cand presedintele tarii fura ca in codru inca ddin primul an luand cu japca o casa din Bucuresti si iata ia 300 de ha prin tot felul de aranjamente, ia spaga sute de mii de euro de la tigani, dar in schimb baga la puscarie tot ce este adversar politic. Cand razi de un om bolnav de cancer boala da si voi , hotii astia de la 1 si 3.