Întreruperi masive ale curentului electric. Vezi cine e afectat!

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, SC Enel Distribuţie Dobrogea SA anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor. Astfel, nu vor avea energie electrică joi, 29 septembrie, între orele 8.00 și 16.00, locuitorii din Constanța, din zona Inel 2, cu bloc IV3, scările C şi D. Tot în acest interval orar, nu va fi curent pe străzile Pictor Nicolae Grigorescu, Ileana Cosânzeana, sediu Zip Escort, străzile Lanului, Agenția Județeană a Forțelor de Muncă Constanța, dar și în zona Inel 2, pe străzile Solidarității, Eliberării, Cutezătorilor şi Berzei, bloc IV33, scara B; bloc F1, scara C; bloc M, scările A, C şi F; bloc S, scara A. Totodată, în intervalul orar 9.00 - 17.00, se va întrerupe curentul în zona Inel 2, pe strada Eliberării nr. 27, bloc IV24, scara C. Între 9.00 și 16.00 (aproximativ 4 ore în intervalul indicat), nu vor avea energie electrică locuitorii din Costinești, de pe strada Tineretului, Gării, Berindei şi Aleea Mării. Tot în Costinești nu va fi energie electrică, între 9.00 și 16.00 (aproximativ 4 ore în intervalul indicat), pe Aleea Studențească. În aceeași zi, între orele 8.00 și 16.00, va fi întrerupt curentul electric în Costinești, pe străzile Principală şi Schitului. În plus, reprezentanții Enel anunță că vor rămâne fără energie electrică, între 9.00 și 17.00, cei care locuiesc în Mihai Viteazu, Sinoe şi Nicolae Bălcescu (întrerupere parţială).