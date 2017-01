Întreţinerea părului întins la placă

Aparatul de întins părul a ajuns să existe în dotarea multora dintre tinerele care doresc să aibă un păr cît mai neted. Din păcate, multe dintre ele nu ştiu să întreţină un păr supus unui astfel de tratament. "Ce ar trebui să se ştie în primul rînd este că atunci cînd părul este natural, neprelucrat chimic (permanent, vopsit, decolorat, şuviţe), pentru a-l proteja, trebuie folosit un produs special care ajută firul de păr să suporte căldura degajată de placă", explică hair-stylistul M & C Hair Studio "Unisex", Carmen Larie. Un păr vopsit sau decolorat, cu o structură nu tocmai sănătoasă, ţinînd cont şi de condiţiile de mediu, necesită o atenţie în plus, începînd de la şampon şi terminînd cu produsul de tratare şi hidratare a firului de păr, după care se aplică un ser special care ajută firul să nu se electrizeze, firul de păr fiind un bun conductor de electricitate. Specialistul M & C Hair Studio "Unisex" spune că abia după o tratare completă putem apela la placă şi asta doar o dată, atunci cînd avem nevoie, nu în fiecare zi.