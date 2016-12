„Într-o ţară democratică, un ministru care sfidează Parlamentul, îşi pierde postul”

Comisia “Udrea” a intrat într-o scurtă vacanţă însă comentariile pe baza circului creat de ministrul Turimului continuă să apară. Coordonatorul campaniei prezidenţiale a PSD, Viorel Hrebenciuc, a declarat, vineri, că prin atitudinea Elenei Udrea, de la Comisia parlamentară de anchetă, Traian Băsescu a pierdut alegerile prezidenţiale, iar Cabinetul Boc este \"împovărat\" cu misiunea de a o \"albi\" pe Udrea. \"Atîta lipsă de respect şi atîta aroganţă nu am văzut decît înainte de 1989. Tandemul Udrea-Băsescu s-a întrecut pe sine la capitolul tupeu şi impertinenţă\", a declarat Hrebenciuc. “Nu mă supără faptul că Elena Udrea este o povară pentru Traian Băsescu şi nici faptul că îl va discredita pe actualul şef al statului. Mă îngrijorează însă faptul că Elena Udrea a devenit o povară pentru Executiv şi pentru imaginea României. Cum să mai meargă guvernul, cînd jumătate din el are acum ca prioritate albirea doamnei Udrea?”, a mai precizat Hrebenciuc. Preşedintele PSD Suceava, senatorul Gavril Mîrza consideră că premierul Emil Boc ar trebui să se implice în clarificarea situaţiei ministrului Turismului, Elena Udrea, care \"a sfidat\" comisia parlamentară de anchetă privind activitatea ministerului respectiv. “Este ţara lui Papură Vodă. Sînt de-a dreptul intrigat”, a spus senatorul PSD, care a apreciat că “bunul mers al unui stat democratic este pus în pericol”. El a arătat că modul în care s-a prezentat ministrul Turismului la comisia de anchetă a fost “o scenă de spectacol grotesc, o sfidare naţională, o sfidare a poporului roman”. Dacă pînă acum unii dintre liderii PD-L au sărit în apărea Elenei, vineri a apărut şi prima reacţiei impotriva gestului ministrului Turismului. Vicepreşedintele PD-L deputatul Ioan Oltean a declarat că, în cazul în care ar fi fost în locul Elenei Udrea, s-ar fi prezentat în faţa comisiei pentru a-şi dovedi nevinovăţia şi pentru a pune capăt acestei \"tărăşenii care durează de două săptămîni\". “La şedinţa de Birou Permanent care a avut loc luni a fost o susţinere fără niciun fel de rezerve din partea fiecărui membru al BPN. Nu văd niciun element care să justifice o altă atitudine în continuare. Ceea ce eu cred că trebuie pînă la urmă să se întîmple este prezenţa la comisie”, a declarat Oltean. O altă reacţie a venit din partea şefului Comisiei Juridice din Senat, Toni Greblă, care susţine că că refuzul ministrului Turismului, Elena Udrea, de a se prezenta la audieri în faţa unei comisii parlamentare îi poate aduce acesteia o retragere a sprijinului parlamentar, ceea ce poate genera o posibilă schimbare a acesteia din funcţie. “Orice ministru din orice Guvern are obligaţia morală, politică, administrativă şi legală să se prezinte la audieri, altfel Parlamentul îi retrage sprijinul. De fapt, acel ministru devine neproductiv în Guvern fără sprijin parlamentar”, a declarat Greblă. “Din momentul în care ai o asemenea atitudine faţă de plenul Camerei, care a hotărît cu majoritate de voturi înfiinţarea acestei comisii de anchetă, te situezi cel puţin în afara cutumelor politice ale Europei. Un ministru din orice ţară cu o democraţie consolidată, dacă şi-ar permite să sfideze Parlamentul chiar într-un mod mai blînd, în aceeaşi zi şi-ar pierde postul”, afirmă Greblă.