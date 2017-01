Introducerea Lacului Siutghiol în circuitul turistic, susţinută de cercetătorii de mediu

Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe) a organizat, sîmbătă, la Constanţa, o dezbatere publică pe tema afectării mediului de către dezvoltarea turistică. La întrunire au participat parlamentari, reprezentanţi ai Primăriei Constanţa, ai unor organizaţii non-guvernamentale şi ai patronatelor din turism. Participanţii au dezbătut importanţa dezvoltării turismului în această zonă şi au încercat să găsească soluţii pentru ca mediul să nu aibă de suferit din această cauză. „În zona costieră a României trebuie găsite acele zone care permit dezvoltarea hotelieră şi a serviciilor de agrement. De exemplu, consider că Lacul Siutghiol este un mediu deja antropizat, unde se poate face turism. Nu înţeleg de ce a fost inclus în programul Natura 2000, deoarece acolo nu mai trăiesc specii protejate. Este preferabil ca acest lac să devină zonă turistică şi să protejăm alte lacuri”, a declarat preşedintele Societăţii de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin - Oceanic Club, Răzvan Popescu-Mirceni. Un alt punct important de discuţie a vizat dezvoltarea zonei costiere. „Zona costieră este nedelimitată. Împreună cu viceprimarul Constanţei, Nicolae Nemirschi, am ridicat problema modificării legii referitoare la această zonă. Este adevărat că există cîteva prevederi pe care le-am susţinut, printre acestea numărîndu-se faptul că nu putem trata zona costieră unitar. Trebuie conştientizat faptul că în partea de Nord se va dezvolta un ecoturism şi în Sud avem deja un turism urbanizat. Legislaţia este stufoasă şi neclară. Există un Comitet Naţional al Zonei Costiere care nu ia niciun fel de măsuri, care nu face nimic. Am trimis numeroase memorii arătînd importanţa dezvoltării în zona costieră, însă nu am primit răspunsuri. Reprezentanţii Ministerului Mediului nu se deplasează la Constanţa. Constanţa are un potenţial turistic foarte mare, aşa că ar trebui să beneficiem de acest lucru”, a declarat directorul Direcţiei pentru Integrare Europeană şi Protecţia Mediului din cadrul Primăriei Constanţa, Ani Merlă.

Dezvoltarea turismului, o necesitate

După trei ore de dezbateri, toţi cei prezenţi la întrunire au căzut de acord că trebuie să se găsească o cale de mijloc, astfel încît să se poată dezvolta turismul fără ca mediul să nu aibă de suferit. „Se poate face turism protejînd mediul. Oriunde în lume, turismul se dezvoltă exploatînd mediul, dar în aşa fel încît nici una dintre aceste două părţi să nu aibă de suferit. Cred că trebuie să primeze dezvoltarea turistică a Constanţei”, a declarat preşedintele Asociaţiei „Litoral”, Corina Martin. O altă concluzie a dezbaterii publice este aceea că litoralul românesc, în principal Constanţa şi Mamaia deţin un potenţial turistic care încă nu a fost dezvoltat la capacitatea maximă. „Apele Române susţin dezvoltarea turistică. Mai mult decît atît, credem că ar trebui amenajate mai multe porturi mici, de agrement, începînd de la Mangalia, pînă la Sulina. Avem nevoie de şosea de centură spre Deltă, avem nevoie de şosea de centură spre Mangalia. Cred că putem avea turism ecologic, dar şi turism aglomerat”, a declarat Hristu Uzun, din partea Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral. Participanţii la proiectul CeRe susţin că este indicat să se dezvolte turismul în locul industriei, care este cu adevărat un factor poluant. „Turismul este o activitate nepoluantă. Sper că, împreună cu parlamentarii, să găsim soluţii cît mai bune pentru a interpreta şi a modifica legislaţia privind dezvoltarea zonei costiere. Riviera Tomis sau Orăşelul Lacustru sînt doar cîteva dintre proiectele noastre, pe care opinia publică le cunoaşte şi pe care le consideră importante. Decît să se dezvolte industria şi activităţile poluante, cred că este mai bine să se dezvolte turismul”, a declarat Adrian Crăciun, reprezentat al Asociaţiei Zona Metropolitană Constanţa. La întrunire au participat şi trei parlamentari, care au decis să sprijine dezvoltarea turismului, dar şi protejarea mediului. “Nu cred că dezvoltarea turismului ar trebui stopată. Este bine că sîntem solicitaţi, atît noi, cît şi reprezentanţii din turism, municipalitate, ONG-uri să ne spunem părerea. Cred că împreună ne putem ajuta”, a declarat Dan Mocănescu, deputat independent.