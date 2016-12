Introducerea reţelei de canalizare, piatră de încercare pentru Primărie

PUNCT ŞI DE LA CAPĂT Primarul comunei Amzacea, Constantin Radu, spune că, trei ani la rând, a fost bătaia de joc a guvernărilor portocalii, care l-au tot plimbat cu proiectul de introducere a reţelei de canalizare menajeră în localitatea Amzacea. „În 2010, am depus pe Măsura 3.2.2 a Ministerului Agriculturii un amplu proiect privind introducerea reţelei de canalizare în localitatea Amzacea. După cum era de aşteptat, am fost respinşi cu „felicitări”. Numai că am refăcut proiectul şi l-am depus din nou. De data aceasta la Ministerul Mediului. Şi acolo am fost trimişi la plimbare. Cred că respingerea succesivă a proiectului a fost doar o chestiune politică şi nimic mai mult. Cineva mi-a spus, cu ceva timp în urmă, că o persoană apropiată de PDL şi care deţinea o funcţie importantă în Constanţa ar fi spus: „ia dă-l dracu pe ăla de la Amzacea cu proiectul lui cu tot”. Şi, uite aşa proiectul Primăriei a devenit un fel de „fata morgana” pentru comunitatea locală din Amzacea”, a spus Constantin Radu. Chiar dacă Guvernele PDL i-au respins proiectul, primarul Constantin Radu spune că nu se dă bătut, pentru că de data aceasta îşi pune speranţele în Executivul USL. „O să reluăm proiectul în acest an şi o să-l depunem la Ministerul Mediului sau oriunde va fi cazul. Cert este că localitatea Amzacea are nevoie de reţeaua de canalizare menajeră”, a afirmat Constantin Radu. Primarul a adăugat că valoarea proiectului introducerii reţelei de canalizare, la care se adaugă construirea unei staţii de epurare, dar şi asfaltarea a opt kilometri de drum, se ridică la şase milioane de lei.

OBIECTIVE Aflat la al patrulea mandat, Radu îşi propune să continue proiectele începute anul trecut. Printre acestea se numără alimentarea cu apă în cele trei sate ale comunei - Amzacea, Casicea şi General Scărişoreanu, construirea unui cămin cultural în Amzacea sau asfaltarea a opt kilometri de drum. De asemenea, primarul Constantin Radu doreşte să construiască şcoli noi în satele Amzacea şi Casicea, dar şi grădiniţe în Amzacea, Casicea şi General Scărişoreanu, unde, de asemenea, Primăria intenţionează să amenajeze terenuri şi săli de sport. Un alt proiect important în viziunea primarului Constantin Radu vizează decolmatarea canalelor pluviale din cele trei localităţi, reţea care măsoară 10 kilometri.