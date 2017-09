Într-un an, ambulanțele din Capitală au parcurs de 15 ori distanța de la Pământ la Lună

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov (SABIF) a înregistrat peste 470.000 de solicitări în ultimele 12 luni, iar mașinile de intervenție au parcurs într-un an de 15 ori distanța de la Pământ la Lună, a declarat, joi, într-o conferință de presă, managerul instituției, Alis Grasu. Potrivit acesteia, din totalul de solicitări, peste 60% au reprezentat urgențe de cod roșu și cod galben. "Este bine de știut că SABIF are o activitate foarte susținută, destul de grea. În ultimele 12 luni s-au efectuat peste 470.000 de solicitări la nivelul regiunii București-Ilfov. Dintre acestea, peste 60% au fost urgențe de cod roșu și cod galben. Ca număr de kilometri parcurși - ambulanțele SABIF au parcurs într-un an de 15 ori distanța de la Pământ la Lună și de 124 de ori înconjurul Pământului pe la Ecuator", a spus Grasu. În această conferință de presă, la care a participat și ministrul Sănătății, Florian Bodog, primarul Gabriela Firea a anunțat că în curând va fi demarată procedura de achiziție a 100 de ambulanțe pentru SABIF.