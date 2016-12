Inul modificat genetic, confiscat înainte de a intra în lanţul alimentar

Specialiştii Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au identificat, pe 18 septembrie, un lot de 750 kg de seminţe de in modificate genetic, confiscîndu-l înainte de a intra în lanţul alimentar. Potrivit reprezentanţilor ANSVSA, România a primit o atenţionare prin sistemul european de alertă rapidă în 17 septembrie, iar în ziua următoare, lotul a fost confiscat. De asemenea, toată cantitatea a fost scoasă de pe piaţă, neapucînd să fie comercializată. “În 11 septembrie, la prima informare, România nu făcea încă parte din seria de ţări în care acest produs intrase. Ulterior, în data de 17 septembrie, am primit o informare că produsul se găseşte şi la noi în ţară şi imediat am început controalele. În data de 18 septembrie, tot lotul de seminţe de in modificate genetic a fost identificat şi sechestrat, înainte de a intra în circuitul comercial. Acesta urmează să fie distrus de către noi sau să fie trimis la Comisia Europeană, dacă este solicitat”, au explicat reprezentanţii ANSVSA. Comisia Europeană a cerut statelor membre să scoată de pe piaţă produsele de panificaţie contaminate cu in modificat genetic importat din Canada şi a cărui vînzare este interzisă în UE, unele fiind reperate şi în România. Produsele contaminate au fost reperate în: Germania, Polonia, Elveţia, Belgia, Ungaria, Olanda, Portugalia, România, Luxemburg, Suedia şi Marea Britanie, potrivit organizaţiei de mediu Greenpeace. Inul este utilizat pentru specialităţi de panificaţie precum pîinea cu in şi pîinea cu mai multe cereale. Produsul incriminat este inul OMG FP, numit şi Triffid, a precizat organizaţia Greenpeace.