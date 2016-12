Inundaţii fără precedent aduse de ploi

NU AM MAI VĂZUT AŞA CEVA Atunci când precipitaţiile ating 60 litri/mp, autorităţile locale din Cernavodă sunt îngrijorate pentru că centrul oraşului începe să se inunde. Ploaia de ieri a adus peste oraş 96 l/mp, ceea ce a făcut ca 15 străzi să fie inundate, iar centrul oraşului să devină un canal pe care te puteai plimba cu şalupa. „Nu am avut niciodată aşa ceva. Nicicând nu a plouat atât de tare şi nu am avut astfel de probleme. E fără precedent ce s-a întâmplat astăzi“ - sunt cuvinte pe care le-am auzit de la primarul Gheorghe Hânsă, de la paznici din oraş şi de la mulţi localnici. „O oră, maximum o oră şi jumătate a plouat atât de tare încât nu vedeai la un metru în faţă. Nu se vedeau nici norii de cât de deasă era ploaia”, a spus un alt locuitor, iar apa a ajuns la un nivel de 1,5 metri în centrul oraşului, pe alocuri. Pagubele sunt semnificative. Chiar dacă nu a fost întocmit încă un bilanţ, la o simplă plimbare prin oraş îţi puteai da seama că „e jale”.

ASFALTUL, LA „PLIMBARE“ Când am ajuns la Cernavodă, am văzut bucăţi mari de asfalt luate de apă, borduri „spălate“ de ape şi duse spre centru, pământ şi pietriş puteai vedea între două straturi de asfalt - cel mai nou deasupra, cel mai vechi dedesubt -, tencuiala de la o şcoală a fost „măturată“ şi ea, o terasă de lemn era plimbată de ape, iar unei maşini a început să i se vadă plafonul abia după ce ploaia a contenit, iar apa a început să fie evacuată cu cele patru motopompe care au funcţionat permanent, chiar şi când a plouat. „Ce faci, mă, te plimbi cu terasa? Nu vrei să ne urcăm pe ea, să luăm nişte rame şi să ne plimbăm pe aici?“, s-a auzit vocea unui tânăr care dădea de zor cu găleata apa dintr-un magazin din centrul oraşului, adresându-se altuia care încerca să oprească terasa din „periplu“. „De 30 de ani stau aici, dar nu am văzut niciodată aşa ceva”, se văicărea altul. Şi, pentru că suntem în România, puteai vedea cum unii urmăreau peisajul dezolant de pe margine sau pe de pod, unde erau în siguranţă, iar pe alţii cum au pus mâna pe mături şi alte „ustensile“, mobilizându-se pentru a ajuta autorităţile să scoată apa din centru. Autorităţile s-au mobilizat însă. Pompieri, jandarmi, asistenţa socială din oraş, angajaţi ai SC RAJA SA, cu toţii au acţionat cu patru motopompe, o vidanjă, maşini, pentru a ajuta oamenii şi a curăţa centrul oraşului. Până spre seară nu se mai vedea picătură de apă. Noroiul însă a mai zăbovit până când „s-a cărat“. Pentru că s-a vorbit de 15 străzi afectate, am întrebat dacă există oameni care au fost nevoiţi să-şi lase casele în urmă şi să plece, „cu căţel, cu purcel“. „30 de familii de pe strada Canalului au fost duse la adăpostul Sf. Maria, unde le vom asigura cazare şi masă, pentru moment. Vom căuta soluţii pentru ei“, a spus Hânsă.

APĂ PÂNĂ LA BRÂU ÎN CASE La soluţii pentru oamenii care riscă să rămână fără case trebuie să se gândească şi primarul comunei Saligny, Ion Beiu. Numai în satul Făclia, peste 40 de familii riscă să rămână fără case în doar câteva zile. Atât în Făclia, cât şi în Ştefan cel Mare, problemele cauzate de ploaie au fost foarte mari. Apa adunată de pe versanţi şi-a făcut drum pe o stradă şi a măturat într-o curte tot pietrişul pus de autorităţi pentru modernizare. Un gard de beton de 1,5 m, cu o fundaţie de jumătate de metru adâncime, a fost spulberat de ape. Casa a scăpat. Nu pentru multe zile. Oamenii spun că bagi mâna prin pereţi. În casă nu se mai poate locui. Zidurile stau să cadă în doar câteva zile. Acolo unde apa nu a luat totul în cale, s-a oprit în casele oamenilor. Unii făceau haz de necaz. Un tată îşi plimba copilul prin curte cu barca, în timp ce alţii, cu apa până la brâu, ajutau motopompele ISU să le scoată cât mai repede puhoiul de ape din case şi curţi. Nu mai pot face nimic nici cu casele, nici cu ce mai agonisiseră prin ele. Nădăjduiesc însă că vor primi sprijin din partea primăriei, a autorităţilor... a oricui. Şi calvarul nu s-a încheiat. Meteorologii anunţă că vom avea vreme instabilă până miercuri.

La alţii, mai puţin

În comuna Crucea au existat cinci gospodării inundate, în care apa a ajuns la un metru. „S-a ajuns în această situaţie pentru că cei de la drumurile naţionale nu au finalizat lucrările de reabilitare la DN2A. Fiind stricate rigolele, apa s-a oprit în gospodăriile oamenilor. Am săpat şanţuri de drenare a apelor şi am scos apa din gospodării“, a declarat primarul comunei Crucea, Gheorghe Frigioi. Pe de altă parte, în zona de sud a judeţului, problemele cauzate de ploaie nu au fost atât de mari, după cum a spus prefectul Eugen Bola. „Au fost câteva case şi gospodării inundate în Costineşti, Lumina, Agigea şi câteva subsoluri în staţiunile din zona de sud a litoralului. Acolo au intervenit primăriile şi reprezentanţii ISU“, a mai spus prefectul.