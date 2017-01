Inundaţii la Universitatea „Ovidius”

21:07:13 / 08 Octombrie 2016

Si wc-ul este inundat

Da. Cateva animale pluteau in deriva pe ape. Una din ele intreba cand se vor sesiza cei de la Telegraf (scuze, am scris cu t mare), cat de grava este problema. Si Doamne, nu uita sa ii spui reporterului (ca jurnalist nu este) ca trebuie sa faca ceva sa demaste pe cel care a facut posibila ploaia asta la Ovidius. Si cat lipsesc Epure, Tase si Stere sa tina pilotii universiatii drepti. Punand banii de spaga sub fundatia care se destrama. Sau poate le zidesc pe Stanciu, Sarbu si Fulea. O Epure, o mare mester Manole... Si pe ala cu Marsinda. Poate o doneaza pentru fundatie.