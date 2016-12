Inundaţii, puţin probabile până în martie!

Până în 1 martie este puţin probabilă producerea unor inundaţii, în condiţiile în care, în următoarele două săptămâni, temperatura nu va creşte în timpul zilei până la zece grade şi nici nu sunt prognozate ploi, a declarat, ieri, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Ion Sandu. Directorul a precizat că eventuale inundaţii majore în următoarele două săptămâni s-ar putea produce dacă temperatura ar creşte în timpul zilei la cel puţin 10 grade Celsius, iar noaptea nu ar scădea sub zero grade şi dacă s-ar înregistra precipitaţii sub formă de ploaie de 10-15 litri pe metru pătrat. Sandu a spus că aceste două condiţii nu vor fi îndeplinite până pe 1 martie, astfel încât producerea unor inundaţii este puţin probabilă. Potrivit lui Sandu, pentru următoarele două săptămâni se prognozează că noaptea temperatura va fi negativă, iar în timpul zilei nu va urca mai mult de 3-4 grade Celsius. Şi specialiştii Ministerului Mediului au subliniat că nu există risc major de inundaţii în următoarele două săptămâni, întrucât temperatura nu va creşte foarte mult şi nici nu sunt prevăzute ploi.