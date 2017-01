Inundaţiile lovesc din nou judeţul Constanţa

Ploaia torenţială care a căzut la primele ore ale dimineţii de ieri pe raza judeţului Constanţa a reuşit să aducă disperare în sînul mai multor familii, care s-au trezit cu apa în gospodării şi chiar în case. Cel mai grav afectat a fost satul Dulceşti, comuna 23 August, unde viitura formată în urma ploii a intrat în 22 de gospodării şi anexe gospodareşti şi în şapte case, dintre care una s-a prăbuşit. Apa, care a atins, în unele locuri, şi înălţimea de 2 metri, a luat cu ea şi animalele şi păsările din adăposturi. Casa care a cedat în faţa viiturii este a lui Constantin Dedu, un bătrîn paralizat, în vîrstă de 67 de ani, care locuieşte singur. "În momentul în care a intrat apa în casă numai ce mă trezisem. Apucasem doar să mă îmbrac şi să pornesc radioul, aşa cum fac în fiecare dimineaţă. Am auzit un zgomot foarte puternic şi apoi m-am trezit cu viitura peste mine. Au căzut pereţii din interior şi m-am speriat foarte tare. Noroc că au venit vecinii şi m-au scos din casă pentru că eu mă deplasez foarte greu, cu ajutorul unor cîrje", a spus bătrînul, care a adăugat că a rămas doar cu hainele de pe el. Toată munca lui a fost distrusă de ape. "Nu am putut salva nimic din casă. Ce am încărcat în remorcă sînt lemne de foc", a spus Virginia Bosoc, una dintre fiicele bătrînului, care a precizat că îşi va lua tatăl la ea acasă pînă în momentul în care autorităţile îi vor rezolva problema. "Am crezut că leşin dimineaţă cînd am aflat vestea. Asta este casa în care tata a trăit toată viaţa. Sora mea stă la bloc şi la ea nici nu concepe să se mute. Eu stau la casă în 23 August şi îl voi lua la mine. Îmi va fi foarte greu, el este bătrîn şi paralizat, iar situaţia noastră financiară nu este una prea bună", a adăugat Virginia Bosoc. Bătrînul a lucrat 31 de ani la ICH, ocupîndu-se cu întreţinerea căilor ferate, iar de un an şi jumătate a rămas văduv. Acum are o pensie de 300 de lei, dar şi grave probleme de sănătate, care îl împiedică să se descurce singur. "Noroc că mă ajută copiii, care vin în fiecare zi la mine. Primarul mi-a promis că îmi va fi construită o casă nouă, pe un alt loc, deoarece aici sînt inundaţii în fiecare an", a spus bătrînul.

19 septembrie, zi fatidică pentru locuitorii din Dulceşti

Ca o ironie a sorţii, anul trecut, tot pe data de 19 septembrie, s-a produs o viitură care a afectat aceleaşi gospodării ca şi în acest an. Localnicii declară ca au ajuns la capătul puterii. Nu se pot pune în calea apelor care, an de an, le înghit agoniseala şi distrug tot ce au reparat ei. "Toamna trecută, apa a săpat în zidurile casei, care este din chirpici, dar aceasta a rămas în picioare. Am lipit pereţii cu pămînt şi s-a mai putut locui în ea, dar acum s-a dărmat de tot", a mai spus Virginia Bosoc. Primarul comunei 23 August, Mugur Mitrana, a declarat că pagubele produse de viitură vor fi evaluate de o echipă de experţi. "Lui Constantin Dedu, a cărui casă, construită în urmă cu peste 40 de ani, a fost distrusă de viitură în proporţie de 100%, îi vom da în proprietate un nou teren şi vom ajuta la ridicarea casei, operaţiune pentru care aşteptăm să fie alocate fonduri de la bugetul de stat", a declarat primarul.

O altă locuinţă afectată de apă, dar nu în proporţie de 100%, este cea a Mariei Simina, una dintre vecinele lui Constantin Dedu. "Apa a venit dimineaţă, la cîteva ore după ce se oprise ploaia puternică. Viitura a intrat în trei camere şi a inundat toată grădina. Primarul trebuie să ne dea pămînt în altă parte, pentru că nu mai avem putere să o luăm de la capăt aici. În fiecare an vine viitura şi strică tot. Stăm cu frica în sîn şi lucrăm în zadar. De data asta, nivelul apei care a ajuns în casă a fost de un metru şi ne-a distrus tot ce am plantat în grădină", a spus Maria Simina. O altă bătrînă a cărei casă a fost dărîmată parţial de viitură este Gheorghiţa Candidatu. "Viitura a dărîmat două camere şi a distrus toate lucrurile din casă. În celelalte camere se va putea locui după ce vom spăla şi vom face curăţenie. Apa a omorît 40 de păsări din curtea bătrînei. Eu nu am reuşit să salvez decît 20, pe care le-am pus într-un sac şi le-am dus la mama. Situaţia bătrînei este cu atît mai grea pentru că pînă nu se retrag apele, autorităţile nu pot ajunge acolo pentru a evalua pagubele. S-a distrus şi drumul de acces", a spus nepotul bătrînei Gheorghiţa Candidatu.

Priveliştea din sat este greu de descris în cuvinte. Oamenii privesc neputincioşi la apa care refuză să se retragă din curţi, iar animalele speriate, flămînde şi pline de noroi, nu mai ştiu încotro să o apuce. Unii localnici au găsit putere să pună mîna pe găleţi şi să scoată apa din locuinţe. Ici, colo, se poate vedea cîte un bărbat care s-a apucat deja să îşi zidească pereţii scorojiţi de apă, în timp ce femeile încearcă să mai salveze cîte ceva din casă. Toţi sînt trişti şi lipsiţi de speranţă şi se îndoiesc că îi va ajuta cineva. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, viitura din zona satului Dulceşti s-a produs prin colectarea apelor de pe valea Pecineaga şi Moşneni. Ieri, nivelul apei era în scădere, lucrîndu-se cu trei autospeciale pentru evacuarea apei din cele şapte locuinţe şi din beciurile acestora. În plus, la intrarea în localitate a fost ridicat un mal de pămînt care să oprească o nouă viitură.

20 de gospodării inundate la Pecineaga

Ploaia torenţială a afectat şi Năvodariul. Potrivit primarului oraşului, Tudorel Calapod, din cauza ploii toreanţiale, care a durat aprox. 15 minute, au fost inundate trei intersecţii situate în cele mai joase zone ale localităţii. El a adăugat că situaţia a revenit la normal în cîteva ore, canalizările fiind desfundate de echipe de muncitori. Apa a pătruns într-un subsol de pe str. Mării, unde a fost solicitată intervenţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. O autospecială aparţinînd staţiei Midia a intervenit imediat pentru scoaterea celor aprox. 20 metri cubi de apă. Situaţia s-a repetat şi în cazul unui imobil situat pe str. Constanţei, în acest caz fiind evacuată aprox. o tonă de apă dintr-o gospodărie.

Şi comuna Pecineaga a avut de suferit în urma ploilor abundente de ieri. Primarul localităţii, Niculae Stan, a declarat că măsurătorile hidrologice au arătat o cantitate de apă căzută de 36 l/mp. „Avem peste 20 de gospodării inundate în localitate, exact în zona traversată de canalul de preluare a apelor pluviale”, a declarat ieri primarul. În unele locuri, apa a depăşit temporar nivelul de 40 de centimetri, inundînd şi trei locuinţe. Apa colectată de canal a afectat şi două podeţe, rupînd bucăţi din acestea. Primarul a declarat că autoritatea locală va avea nevoie de fonduri pentru decolmatarea canalului şi pentru pavarea acestuia, dar şi pentru amenajarea unor podeţe mai bune peste canal. Apa a venit dinspre Topraisar, iar şuvoaiele au făcut ca, pentru o perioadă, drumul dintre Pecineaga şi Amzacea să fie impracticabil. Apele s-au retras însă în jumătate de oră după ce s-a oprit ploaia, iar drumul a putut fi din nou folosit. Primarul a declarat că s-au demarat deja acţiunile de evaluare a pagubelor produse de ape, ale căror rezultate vor fi cunoscute peste cîteva zile.

Autoritatea de Sănătate Publică (ASP) Constanţa a anunţat că a început examinarea persoanelor afectate de inundaţii şi vaccinarea lor împotriva hepatitei A. De asemenea, s-au prelevat probe de apă din fîntîni care au şi fost dezinfectate.

Ultima oră

Ploile torenţiale căzute ieri au continuat să provoace pagube şi în alte localităţi ale judeţului. Potrivit raportărilor primarilor, apa a afectat şi satul Credinţa, din comuna Chirnogeni, unde 25 de case au fost inundate, dintre care una se afla în pericol de prăbuşire, iar drumul comunal 25 a fost distrus pe o porţiune de 500 de metri liniari. Alte 20 de case au fost inundate în satul Casicea, din comuna Amzacea. Aseară, la ora închiderii ediţiei, cinci dintre cele 20 de locuinţe inundate se prăbuşiseră deja. Tot în comuna Amzacea, în Scărişoreanu, se prăbuşiseră cinci case, iar în satul Negreşti, comuna Cobadin, au fost afectate două poduri - Negreşti – Independenţa şi Negreşti – Conacu, care se aflau în pericol de surpare. Potrivit unui comunicat de presă remis de purtătorul de cuvînt al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Cristian Moldovanu, pînă aseară nu se înregistraseră pierderi de vieţi omeneşti în urma viiturilor produse pe raza judeţului. “Autorităţile locale împreună cu reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea monitorizează situaţia pentru a interveni în cursul nopţii în cazul producerii de noi viituri. În cursul zilei de astăzi, o comisie din cadrul direcţiei de specialitate a Consiliului Judeţean se va deplasa în zonele afectate în vederea evaluării distrugerilor provocate de ploile torenţiale şi viituri. În baza datelor culese, conducerea Consiliului Judeţean Constanţa va hotărî măsurile necesare pentru reintrarea în normal a situaţiei, iar în cazul în care va considera necesar, va solicita sprijin financiar Guvernului.”, se menţionează în comunicatul remis de CJC.