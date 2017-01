Învățătorii comandă noile Abecedare în această săptămână

Suntem în ultima săptămână de școală din primul semestru și elevii de clasa I încă nu au văzut cum arată Abecedarele care au fost realizate în conformitate cu noua programă școlară. După atâtea luni de așteptare, învățătorii care predau la clasa I au în această săptămână posibilitatea să comande manualele școlare după care vor să lucreze în timpul care le-a rămas din acest an școlar. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța au anunțat școlile din județ că în perioada 23 - 28 ianuarie are loc etapa de selecție a comenzilor de manuale școlare pentru disciplina Comunicare în limba română pentru clasa I (fostele Abecedare), pentru anul școlar 2014 - 2015. Procedura de selecție și comandă a manualelor rămâne aceeași pe care au utilizat-o pentru cărțile școlare comandate în noiembrie 2014. Potrivit Calendarului procesului de selecție și comandă a manualului Comunicare în limba Română pentru acest an școlar, pe 29 ianuarie reprezentanții ISJ vor centraliza comenzile primite de la școlile din județ, iar pe 30 ianuarie vor transmite comenzile către edituri. Învățătorii au la dispoziție șase modele de manuale din care pot să-l aleagă pe cel mai potrivit pentru clasele lor. În tot acest timp, învățătorii și elevii au folosit manualele școlare vechi, care nu corespund noii programe, sau au lucrat pe fișe realizate de cadrele didactice.