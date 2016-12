Învățătorul de la Medgidia, în Comisia de disciplină a școlii

Conflictul dintre învățătorul Ioan Eugen Neamțu și conducerea Școlii Gimnaziale ”C. Brâncuși” din Medgidia este departe de a se stinge. Învățătorul clasei pregătitoare nu a trecut examenele psihologice în ultimii ani și s-a aflat la catedră doar în baza unui aviz psihologic ”Apt condiționat”, după cum afirmă directorul unității școlare, prof. Zișan Șicu. În iulie 2014, Consiliul de Administrație (CA) al școlii a hotărât suspendarea contractului său de muncă pentru șase luni, din cauza numărului mare de absențe pe care le-a acumulat, dar și a altor probleme reclamate de părinți de-a lungul timpului, decizie pe care învățătorul a contestat-o în instanță. În mod surprinzător, judecătorul i-a dat câștig de cauză învățătorului în luna martie, așa că, deși testele psihologice au dovedit de-a lungul timpului că este instabil, fiind declarat când ”Apt”, când ”Inapt”, acesta se poate întoarce la catedră. În prezent, el participă la ședințe de consiliere, după cum i-au recomandat psihologii. Directorul a anunțat că a făcut apel în instanță și speră să convingă judecătorii că învățătorul nu ar trebui să predea elevilor.

A TREIA PROPUNERE DE DESFACERE A CONTRACTULUI DE MUNCĂ Ieri, înv. Neamțu a fost chemat în Comisia de disciplină, unde s-au discutat pentru a treia oară în acest an problemele pe care cadrul didactic le are referitor la numărul mare de absențe pe care le-a adunat din ianuarie și până în prezent. ”Comisia de disciplină, care este formată din cadre didactice din afara CA și reprezentantul sindicatului, l-a audiat pe învățător și, la final, propunerea de sancțiune a fost desfacerea contractului de muncă - cea mai aspră sancțiune din Legea Educației Naționale. Este a treia oară când se propune această sancțiune”, a spus prof. Zișan Șicu. Astăzi, CA va supune la vot propunerea Comisiei de disciplină. La rândul său, înv. Neamțu a declarat, pentru ”Telegraf”, că, deși trebuia să revină la catedră în ianuarie, a fost împiedicat, solicitându-i-se mereu acte care să ateste că este apt pentru a preda micuților. ”În Comisia de disciplină mi s-a adus la cunoștință că în ultimele două ședințe mi s-a acordat o șansă ca să-mi rezolv problemele. Am fost întrebat de ce nu am adus concedii medicale sau de ce nu am intrat în „fără plată” în perioada aceasta și de ce nu am venit la școală în tot acest timp, chiar dacă nu intram la ore”, a spus învățătorul. Acesta susține că direcțiunea i-a interzis să intre la clasă până la prezentarea unor documente și consideră că școala comite un abuz în ceea ce îl privește. ”Dacă se va lua decizia desfacerii contractului de muncă, voi contesta în instanță, pentru că eu consider că mi se încalcă drepturile de salariat”, susține profesorul.

ELEVII NU VIN LA ORE De săptămâna trecută, când învățătorul a început să intre la ore, părinții elevilor și-au arătat nemulțumirea și au decis să nu-i mai trimită pe copii la ore. ”Eu m-am întors de pe 30 martie, iar în primele două zile am fost asistat de învățătorul suplinitor care să mă ajute cu elevii, pentru că este prima dată când predau la clasa pregătitoare și nu am cursurile necesare pentru clasa 0. De pe 1 aprilie, copiii au lipsit în masă de la ore, iar săptămâna aceasta doar un elev a venit la școală”, a spus învățătorul. Pentru a-i determina pe părinți să îi trimită pe copii la ore, învățătorul le-a trimis scrisori prin poștă în care îi amenință pe cei mici cu exmatricularea. ”A trimis scrisori cu antetul școlii în care îi amenință pe părinți că cei mici vor fi exmatriculați, în condițiile în care, potrivit legii, un copil de pregătitoare nu poate fi exmatriculat. Am aflat acest lucru pentru că s-a întors un plic la școală și ne-au reclamat și părinții acest lucru”, a precizat directorul unității școlare.