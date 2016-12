Învățătorului din Medgidia i s-a desfăcut contractul de muncă!

08:35:15 / 09 Aprilie 2015

NE INVARTIM IN JURUL COZII

1. Pe de o parte, prin definitie, un serviciu public, cum este sanatatea, invatamantul, transporturile in comun pt public, NU TREBUIE sa admita prezenta oamenilor cu probleme psihice. 2. Pe de alta parte, ne omoara secretul de serviciu (secretul profesional), diagnosticile codificate, mutenia medicilor sub sanctiunea darii afara din serviciu, daca le scapa porumbelul din gura ca in SERVICIUL PUBLIC "X" este un om cu probleme de paranoia, schizofrenie paranoida, comportament dizarmonic etc., ca sa nu zic ce daune morale poate sa plateasca statul roman ca indrazneste sa-si selecteze angajatii dupa acest criteriu, in primul rand. Toata stima pt domnul Popescu, dar ....surprizele vor veni.