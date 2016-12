Învață să ajuți comunitatea de la experții SUA!

Dacă sunteți o persoană implicată în societate și vă doriți să învățați cum puteți să îmbunătățiți lucrurile care nu merg prea bine în comunitate chiar de la experții Statelor Unite ale Americii, ar trebui să luați în calcul un internship. Great Lakes Consortium for International Training and Development, în Colaborare cu Centrul de Resurse (CeRe) pentru participarea publică, selectează români pentru a doua rundă a programului de schimb ”Sustaining Participation in Minority Communities”, ce va avea loc în perioada octombrie - 19 noiembrie 2016. Scopul programului este de a oferi participanţilor o oportunitate de dezvoltare profesională şi de învăţare de noi metode de implicare a cetăţenilor în procese decizionale care afectează grupurile minoritare/dezavantajate. Mai multe informații și formularul de aplicare sunt disponibile pe site-ul Great Lakes Consortium, iar doritorii pot să aplice până pe 10 februarie 2016 (inclusiv) pe e-mail la: GLC_teachdemocracy4@hotmail.com, vlad@ce-re.ro şi prin poştă pe adresa CeRe (Centrul de Resurse pentru participare publică) - str. Slt. Zaharia nr. 22, Sector 1, Bucureşti.

Pe parcursul programului, internii români vor petrece 6 săptămâni în Statele Unite ale Americii lucrând în cadrul unor organizaţii comunitare, vor participa la ateliere de lucru și vizite de sudiu, în funcţie de experienţa şi interesul fiecărui intern selectat. Toate costurile pentru program, incluzând viza, asigurarea de sănătate, transportul, cazarea pentru 6 săptămâni, masa și programele culturale, sunt asigurate de organizatori. Candidaţii la acest program trebuie să provină din organizații sau grupuri civice/comunitare cu experienţă în advocacy, organizare comunitară, educație civică ce lucreză direct cu grupuri minoritare/dezavantajate. Aceştia trebuie să stăpânească foarte bine limba engleză, să aibă vârsta cuprinsă între 25 şi 40 de ani şi să fie disponibili pentru a se implica, înainte și după terminarea internship-ului, în activităţi de organizare comunitară.