„Învăţăm să patinăm”, o bucurie pentru elevi

Programul „Învăţăm să patinăm”, derulat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), destinat pentru peste 15.000 de elevi din mediul rural, a continuat ieri cu alţi aprox. 500 elevi din comunele Poarta Albă, Bărăganu, Saligny, Lumina, Crucea, Lipniţa şi Comana. Organizatorii acţiunii, dar şi profesorii care vin să-i supravegheze pe elevi spun că vizita la patinoar este un prilej de distracţie pentru copiii din mediul rural, cu atât mai mult cu cât mulţi dintre ei nu au mai văzut un patinoar sau chiar n-au mai văzut oraşul Constanţa. Chiar dacă nu devin aşi la patinat, în majoritatea cazurilor, copiii îşi doresc să revină la patinoar. „E un lucru excepţional programul „Învăţăm să patinăm”, cu atât mai mult cu cât copiii sunt în vacanţă. Sunt două aspecte importante: unul este că elevii din mediul rural învaţă să patineze, ceea ce pentru ei este mai mult decât binevenit, iar al doilea este că participă toţi la o activitate care îi ţine la un loc, iar astfel noi îi putem supraveghea fără probleme”, a declarat Valentin Manea, profesor de istorie la Şcoala cu clasele I-VIII din Saligny. De cum au venit la patinoar, copiii s-au lansat la plimbări cu patinele pe gheaţă şi, ca de obicei, au făcut întrecere la căzături. „Este foarte frumos, m-am distrat foarte mult la patinoar. Dar am căzut de foarte multe ori pentru că sunt pentru prima dată pe patine. Într-un final, am reuşit să şi merg pe patine”, a susţinut Bogdan Nicolae Pădure, elev în clasa a VI-a la Şcoala cu clasele I-VIII din Saligny. Programul „Învăţăm să patinăm” a venit la fix pentru elevi deoarece ei sunt în vacanţă până pe 6 februarie şi au timp liber berechet. Până la finele săptămânii sunt programaţi peste 3.500 de elevi din 35 de unităţi administrativ teritoriale participante la acţiune din întreg judeţul Constanţa, alături de cadre didactice de la unităţile de învăţământ.