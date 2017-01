Pentru al doilea an consecutiv, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) derulează programul „Învăţăm să patinăm”, în cadrul căruia va aduce la cele două patinoare din Constanţa - Arenele Tomis I şi Arenele Tomis II - 15.000 de copii din judeţ aflaţi în clasele V-XII. După ce i-au motivat să înveţe, prin acordarea burselor şi rechizitelor şcolare, autorităţile constănţene s-au gândit că e timpul să îi şi răsplătească pe copii, cu atât mai mult cu cât se apropie sărbătorile de iarnă şi vine Moş Crăciun. Vizitele elevilor la patinoar au demarat încă de la începutul săptămânii şi se vor derula până la finele lui februarie. „Programul CJC se va derula doar pe perioada vacanţei, dar nu în zilele de sărbători, ca să nu perturbăm activitatea şcolară. În primă fază, copiii din judeţ sunt programaţi până pe 30 decembrie, urmând ca acţiunea să continue în următoarele weekend-uri, până pe 27 februarie. Programul se desfăşoară pe cele două patinoare din Constanţa pe două serii: de la 10.00 şi de la 12.00. Ne-am gândit ca elevii să poată ajunge acasă pe zi, pentru că unii dintre ei vin din comune foarte îndepărtate”, a declarat coordonatorul programului CJC, Edi Bădilă. Pe patinoarul din incinta parcului de la Primărie sunt programate serii de câte 50 de copii, iar pe patinoarul de la Palatul Copiilor vin serii de câte 200 de copii, aşa încât, în medie, acest program va garanta vizita a 500 de copii pe zi.

Cele două patinoare din oraş au fost neîncăpătoare pentru sutele de copii din judeţ care s-au bucurat, ieri, de o oră gratuită cu patinele pe gheaţă. „E foarte frumos. Nu am căzut deloc, pentru că am reuşit să-mi ţin echilibrul. Cât de cât, mă descurc. Cu siguranţă mai vin la patinoar, pentru că îmi place”, a declarat Andrei Matei, elev în clasa a V-a B la Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Borcea” din Agigea. Bucuria elevilor din Cerchezu, Agigea, Negru Vodă şi Ion Corvin a fost imensă pentru că majoritatea părinţilor nu au posibilitatea să-i aducă pe cei mici la patinoarele din oraş din cauza lipsei banilor. De aceeaşi părere este şi primarul din Ion Corvin, Dumitru Nedea. „Sunt mulţi copii care nu-şi pot permite să vină la patinoar pentru că sunt costuri destul de mari. Programul CJC e binevenit pentru elevii din mediul rural. Am făcut în aşa fel încât să aducem alţi copii care nu au mai venit la patinoare prin programul CJC de anul trecut”, a declarat primarul din Ion Corvin. Administraţiile locale constănţene care au adus deja o serie de copii la patinoar pot solicita organizatorilor să aducă şi alţii copii să se dea cu patinele pe gheaţă. Coordonatorul programul CJC a afirmat că, în funcţie de solicitări, va putea aduce la Constanţa şi alţi copiii din localităţile care au participat deja la proiect.