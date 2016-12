Învăţământul militar trebuie să păstreze onorantul statut de învăţământ rezervat elitelor

Ministrul Apărării Naţionale, Corneliu Dobriţoiu, a declarat, ieri, la deschiderea anului universitar, că, într-o societate în care titlurile academice încep să devină mai mult o modă, învăţământul militar trebuie să îşi păstreze onorantul statut de învăţământ rezervat elitelor. Dobriţoiu a participat la deschiderea noului an de studii la Universitatea Naţională de Apărare Carol I. \"Trebuie să acţionăm acele necesare resorturi care să ne asigure un proces de selecţie riguros, pragmatic, transparent şi eficient la admiterea candidaţilor în instituţiile noastre de învăţământ. Avem nevoie de asemenea de o aplicare chibzuită a mecanismelor şi normelor academice astfel încât într-o societate în care diplomele, specializările şi titlurile academice încep să devină mai mult o modă decât o necesitate învăţământul militar superior din România trebuie să îşi păstreze onorantul statut de învăţământ rezervat prin rigoare şi complexitate elitelor\", a susţinut Dobriţoiu în faţa studenţilor, precizând că resursele financiare din acest an sunt limitate. Ulterior, ministrul a fost întrebat de ziarişti când vor fi gradaţi şi încadraţi absolvenţii anului 2012. \"La sfârşitul acestui an, datorită perioadei de austeritate economică pe care o traversăm, o resimţim din greu, cum resimţim şi responsabilitatea pentru copiii aceştia care au absolvit o şcoală şi acum sunt la nişte cursuri de pregătire, cursuri de carieră care oricum trebuiau să le facă. Deci, cu alte cuvinte, pentru a depăşi acest moment delicat al absenţei banilor, am luat decizia de a devansa cursurile de pregătire în carieră, deci cu alte cuvinte vâslesc pentru noile grade\", a explicat Dorbiţoiu. Ministrul Apărării a precizat că problemele financiare din învăţământul militar pot fi rezolvate \"printr-o alocare sensibil mai mare, anual de 0,3% din PIB, în aşa fel încât la finele unui ciclu guvernamental să ajungem la 2%\". \"Ştiţi că acest prag este stabilit de către şefii de state şi guverne în structurile cele mai înalte ale NATO\", a mai explicat Dobriţoiu.