Învăţământul privat, afectat de sistarea finanţării de către stat

Reprezentanţii Uniunii Naţionale pentru Dezvoltarea Învăţământului Particular Preuniversitar din România (UNDIPPR) s-au declarat nemulţumiţi de decizia Guvernului de a amâna cu un an finanţarea învăţământului particular de la bugetul de stat. Ei au solicitat aplicarea Legii 283 din 2011, aprobată de fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, care prevede finanţare de la bugetul de stat şi pentru elevii din şcolile private. Mai exact, legea stipulează că, începând cu anul şcolar 2012/2013, finanţarea de bază se asigură pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum şi pentru elevii din învăţământul postliceal special de stat. Potrivită unei declaraţii dată de fostul ministru al Educaţiei Ecaterina Andronescu, în noiembrie 2012, deşi legea le aparţine, guvernanţii portocalii nu au alocat, în bugetul pe 2012, fondurile necesare punerii acesteia în aplicare. Conducerile mai multor unităţi de învăţământ preuniversitar particulare au adresat o scrisoare Parlamentului în care solicită aplicarea legislaţiei în vigoare. „Solicităm, conform legii, doar finanţarea de bază, diferenţa cheltuielilor urmând a fi suportată din resursele noastre financiare”, se arată în scrisoare. Pe 16 noiembrie, ministrul Educaţiei de la acea vreme, Ecaterina Andronescu, declara că învăţământul particular acreditat va beneficia de finanţare „per capita” în funcţie de bugetul care va fi aprobat pentru anul viitor. „Acum nu există bani prevăzuţi în buget, deci nu beneficiază (învăţământul particular acreditat - n.r.) de finanţare în acest an şcolar. Acordarea de fonduri de la bugetul de stat ar putea fi posibilă doar din anul şcolar 2013-2014”, spunea, la acea dată, Ecaterina Andronescu.