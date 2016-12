Învăţământul profesional şi tehnic, eficientizat

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a participat, ieri, la Torino, la forumul „Policy Leaders\' Forum - Western Balkans and Turkey”, care are ca obiectiv prezentarea viziunii pe termen lung privind eficientizarea politicilor publice în domeniul dezvoltării capitalului uman. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei Naţionale, participanţii la eveniment îşi propun să identifice punctele tari şi bunele practici în domeniul învăţământului profesional şi tehnic în regiune, dar şi modalităţi de îmbunătăţire a viziunii şi guvernanţei VET în zona ţărilor din Balcanii de Vest şi a Turciei. Agenda ministrului Remus Pricopie include, de asemenea, întâlniri bilaterale cu miniştrii din regiune prezenţi la eveniment. „Policy Leaders\' Forum - Western Balkans and Turkey” reprezintă o platformă destinată schimbului de experienţă în domeniul învăţământului profesional şi tehnic (VET - Vocational Education and Training), la care sunt invitaţi să participe miniştrii cu responsabilităţi în domeniile educaţiei, formării profesionale şi muncii, din Balcanii de Vest şi Turcia. Evenimentul este organizat de Fundaţia Europeană pentru Formare Profesională (European Training Foundation - ETF).