Învăţămîntul, prioritatea numărul unu pentru Primăria Topraisar

Primarul comunei Topraisar, Gheorghe Stelian, susţine că, în perspectiva integrării ţării noastre în UE, şi-a fixat mai multe priorităţi, o parte dintre acestea reuşind să le ducă deja la îndeplinire. "Învăţămîntul este pentru mine prioritatea numărul unu. De aceea, am demarat un amplu program de reabilitare a tuturor şcolilor din comună. Mai mult decît atît, imediat după ce am fost desemnat primar, în 2000, am reînfiinţat o clasă de învăţămînt post-gimnazial în clădirea fostului liceu, unde le-am asigurat elevilor toate utilităţile necesare", a declarat Gheorghe Stelian. În ultimii ani au fost reabilitate, de asemenea, cinci cămine culturale şi cinci şcoli din comună. "În acest moment, toate şcolile se află într-un stadiu acceptabil. În fiecare an am reabilitat capital cîte o şcoală şi le-am reparat pe celelalte", a spus primarul din Topreaisar. În condiţiile în care comuna nu a primit bani de la Guvern pentru ridicarea unei săli de sport, aşa cum s-a întîmplat în cazul localităţilor care au primari "portocalii", şi cum bugetul local nu poate suporta nişte costuri atît de mari, un alt proiect al primarului Stelian vizează amenajarea mai multor terenuri de sport pentru copii.

O altă prioritate pentru administraţia publică locală din Topraisar este modernizarea infrastructurii rutiere. În acest context, din cei aprox. 50 km de drumuri din comună, au mai rămas nepietruiţi doar 16 km. "Pentru că în 2002 proiectul nostru în scopul accesarea unor fonduri SAPARD pentru infrastructură a fost declarat neeligibil, cred eu din cauza proiectantului, am fost nevoiţi să pietruim drumurile din fonduri proprii. În sprijinul nostru a venit şi Consiliul Judeţean Constanţa", a precizat primarul. Mai mult decît atît, Primăria Topraisar, împreună cu primăriile comunelor învecinate, a elaborat o strategie de dezvoltare locală pentru perioada 2007-2013 în perspectiva atragerii fondurilor europene. "După aderarea României la UE vor fi finanţate doar proiectele mari şi de aceea am înfiinţat un grup local de acţiune", a declarat Gheorghe Stelian, care a adăugat că administraţiile publice locale trebuie să fie pregătite să co-finanţeze proiectele pentru care vor primi bani de la UE. El a mai spus că birocraţia este cea mai mare problemă cu care se confruntă cei care doresc să acceseze fonduri europene, aceştia fiind nevoiţi să respecte întocmai o procedură complicată şi să se încadreze în nişte criterii extrem de stricte. Cu toate acestea, primarul susţine că numărul celor care şi-au achiziţionat utilaje agricole, în Topraisar, cu ajutorul fondurilor SAPARD este destul de mare în comparaţie situaţia înregistrată în alte comune din judeţul Constanţa. "În satul Moviliţa şi în Topraisar au fost achiziţionate cîte trei combine şi cîte trei tractoare. În plus, în Topraisar urmează să fie achiziţionate încă două tractoare performante. Odată cu tehnologizarea forţa de muncă necesară în agricultură scade considerabil dar creşte productivitatea muncii", a spus Gheorghe Stelian.

În acelaşi timp, Primăria Cogealac şi-a îndreptat atenţia şi către programele de protecţie a mediului. "Am demarat campanii de conştientizare a importanţei colectării deşeurilor în şcoli. Încercăm să îi educăm pe cei mari prin intermediul copiilor", a declarat primarul. El a spus că, de multe ori, încercările primăriei de a educa elevii în scopul păstrării curăţeniei şi a reciclării deşeurilor au fost înţelese în mod greşit de către părinţii acestora, care s-au opus unor astfel de activităţi.