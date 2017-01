Învăţămîntul românesc, subiect de discuţie la Bruxelles

Miercuri a avut loc, la Bruxelles, întîlnirea dintre Comisarul european pentru Educaţie şi Cultură, Jan Figel, şi ministrul Educaţiei, Cristian Adomniţei, care au abordat mai multe subiecte aflate pe agenda UE şi a României. Adomniţei a deschis discuţia cu subiectul noii generaţii de programe europene în educaţie, programe de care beneficiază şi România - „Învăţare de-a lungul vieţii” (Lifelong Learning - LLP) şi „Tineretul în Acţiune” (Youth in Action). Ministrul a subliniat că, pentru Guvernul României, LLP reprezintă un punct cheie în strategia de reformare a educaţiei şi a sistemului de pregătire profesională. Acesta se adresează tuturor: de la liceeni pînă la adulţii care doresc să-şi mărească nivelul de competenţă în muncă, potrivit ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. În ceea ce priveşte programul „Tineret în Acţiune”, ministrul l-a asigurat pe comisarul european că s-au luat măsurile necesare pentru evitarea „derapajelor anterioare”, în cadrul programelor Leonardo da Vinci şi Youth for Europe. Cei doi demnitari au căzut de acord asupra importanţei pe care o are învăţămîntul vocaţional şi tehnic (VET). Ministrul Cristian Adomniţei a spus că Guvernul va aduce modificări Legii Învăţămîntului, astfel încît învăţămîntul postliceal să fie subvenţionat din bani de la bugetul de stat. O asemenea măsură ar determina racordarea la cererea şi oferta de pe piaţa muncii.

Un alt punct al discuţiilor dintre Jan Figel şi Adomniţei l-a constituit interesul pentru investiţiile în calculatoare, în beneficiul unităţilor de învăţămînt, Adomniţei afirmînd că unul dintre elementele majore ale acestui obiectiv îl reprezintă conectarea la internet a tuturor unităţilor şcolare. El a precizat că în prima fază vor fi conectate în jur de opt mii de şcoli. Faza a doua de conectare se va derula pe fonduri structurale, astfel ca, pînă în 2009, procesul să poată fi definitivat. Pentru accesarea acestor fonduri, ministerul va veni cu un proiect coerent în ceea ce priveşte costurile unei asemenea investiţii. Ca urmare, ministrul va dezbate această problemă în data de 9 mai, în cadrul grupului de lucru format de premierul Călin Popescu Tăriceanu pe problema informatizării şcolilor. Jan Figel şi Cristian Adomniţei au abordat şi problema educaţiei timpurii şi a modului în care acest proiect poate fi materializat. Ministrul român l-a asigurat pe comisarul european de faptul că Guvernul României va continua investiţiile majore începute în educaţie în ceea ce priveşte infrastructura şcolară. România are deja în derulare pentru perioada 2006-2011 un Program de educaţie timpurie incluzivă. Acest program face parte din Proiectul de Incluziune Socială, finanţat de Guvernul României şi Banca Mondială.