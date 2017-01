Învățătoare care îi jignește pe elevi ca la ușa cortului

Un nou scandal în învățământ a izbucnit la Brăila, unde învățătoarea Luminița Gheorghe, de la Colegiul ”Ana Aslan” (CAA), care predă la clasa I, a fost filmată în timp ce îi amenința și îi jignea pe elevi. Inspectoratul Școlar Brăila și CAA din Brăila au declanșat o anchetă după ce pe internet au apărut înregistrări care demască atitudinea învățătoarei. Înregistrarea audio, formată din două părţi, este montată pe fotografii luate de pe pagina de Facebook a învățătoarei şi a apărut pe www.youtube.com. În prima înregistrare, se aude cum femeia se adresează unui băieţel şi îi aminteşte că la ora de religie, la care ar fi asistat şi un părinte, nu a avut același comportament: ”Măi băieţel, măi băieţel! Dacă nu te ia mama dracu'! Doamna .... mi-a zis că în miercurea aia nu sufli, nu faci nimic! Cum stai la doamna aşa şi la mine nu, ...?”. Pe fundal se aude apoi vocea unui copil: ”Îi e frică de doamna de nu mai ştie, de aia stă el cuminte!”, iar presupusa învăţătoare continuă: ”Dacă vrei să te calc în picioare, te calc! Să-ţi fie frică şi de mine!”. În a doua înregistrare, se aude numai vocea femeii: ”Dacă vreţi să mai aveţi căciuli, vă potoliţi! Uitaţi-vă la ei că nici pedepsiţi nu se pot abţine! Uite ce diferenţă e între boală şi copil sănătos! Aia e! Stă nemişcat, nu face nimic! Ceilalţi n-au stare! Ăla face aşa la cravată, ăla face aşa la căciulă, pentru că e o problemă! Uite, râde animalul! Animalul râde! Pentru că nu înţelege ce i se spune! Creierul lui are o problemă! Şi dacă e problemă şi eu îi zic, mă, eu te zic lui taică-tu?! Dacă nu judecă nici părintele, astfel încât să spună ”măi, eu trebuie să fac ceva cu copilul ăsta că lucrurile se agravează”, atunci lucrurile se agravează! Nu îl vindecă nimeni dacă nu-i aparţine şi dacă nu face ce trebuie! La ......., repet, nu este vorba de nimic altceva decât de nesimţire!”. Ulterior, învățătoarea spune că i-ar bate pe copiii care îi deranjează ora dacă nu i-ar fi teamă că își pierde serviciul: ”Faptul că ăştia tot timpul fac câte ceva şi ţipă lumea la ei, dacă vreţi să mă credeţi, singurul lucru care mă determină să nu-i bat să-i găsească nebuneala este faptul că îmi pierd serviciul. Dar dacă eu aş şti că nu e vreo problemă că îmi pierd serviciul, ştiti cum i-aş bate p-ăştia!? Nici nu vreţi să vă imaginaţi! Deci am momente când stau şi mă gândesc că, decât să mă uit la ei, mai bine mă uit la un rahat! Şi îl admir! Decât să mă uit la aceşti doi indivizi! Deci m-am săturat până peste cap! Mi-e silă! Îi spui o dată unui copil, îi atragi atenţia, îi spui a doua oară, a treia oară. Nu pricepe, frate! Dacă nu pricepe, înseamnă că... de ce nu pricepe??? Păi, are o problemă! Problema e la cap, nu la picioare!”, spune învățătoarea în înregistrare.

ÎNVĂȚĂTOAREA RĂMÂNE LA CATEDRĂ Deși reacțiile învățătoarei sunt extrem de agresive, șeful ISJ Brăila, Cătălin Canciu, nu a luat încă nicio măsură împotriva ei, întrucât așteaptă să verifice dacă înregistrarea este reală. Până se va stabili dacă învățătoarea respectivă apare în înregistrare, aceasta va preda în continuare, însă supravegheată de un consilier psihologic. ”Acest cadru didactic nu are nicio sesizare din partea părinților, are 30 de ani de experiență, e un cadru didactic cu rezultate bune, toată lumea e surprinsă. Gestul este incalificabil, când o să mă întâlnesc cu dumneaei ei o să o întreb: ce ar face dacă copiii domniei sale ar fi jigniți astfel? E terifiant, e cutremurător, e de neimaginat ca un cadru didactic care educă în primii ani de viață o ființă umană să i se adreseze astfel. Copiii vor rămâne marcați pe tot parcursul vieții”, a spus Cătălin Canciu.

CE SPUNE ÎNVĂȚĂTOAREA? Învățătoarea agresivă și-a cerut scuze pentru că și-a ieșit din fire. ”Îmi pare rău! Pur şi simplu mi-am ieşit din fire. Am copii cu probleme în clasă. Până acum, de 30 de ani, de când predau, nu am întâmpinat probleme. Acum, am doi copii cu probleme mari. Am anunţat şi conducerea, şi părinţii. Copiii sunt consiliaţi, ba chiar am zile când părinţii pot veni să asiste la ore. Şi unii o fac. Ora de religie? Nu se poate susţine, mi-a spus doamna că nu mai intră la ei la clasă. La engleză, la fel, a vrut să nu mai vină. Sunt foarte obraznici. Şi părinţii lor nu înţeleg. Unul dintre copii ne-a fost trimis de la inspectorat. Se bat în clasă... Sincer, îmi pare rău, m-am enervat peste măsură! Copiii se duc la psiholog, zic părinţii, dar nu se vede nimic, nicio schimbare. Unul dintre copii l-a lovit pe profesorul de sport şi profesorul l-a întrebat de ce e furios, de ce îl loveşte. Ştiţi ce a zis copilul? „Pentru că aşa vreau eu, pentru că mă pui să fac exerciţii!“. La nivelul acesta s-a ajuns. Repet, îmi pare foarte rău!”, a declarat femeia pentru presa locală. Învăţătoarea are 49 de ani şi predă la CAA din 2007.

