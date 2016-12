Învăţătoare surprinse îndesând cadouri în portbagajul maşinii...

09:10:08 / 22 Ianuarie 2014

pentru nr 5

sunt total indignata ,sunt revoltata fata de tot ce se intampla in tara asta .stimate nr 5 ,minte bolnava ai dumneata .eu lucrez in cu totul alt sistem nu in invatamant ,dar tocmai ptr ca ivatamantul e la pamant ,vina o poarta cei care ar trebui sa promeveze educatia si sa ma explic de ce . copil fiind ,cu siguranta ca si parintii mei participau la sedintele cu parintii ,contribuiau la fondul clasei cu ce puteau in sensul ca imi cumparau o cutie de creta colorata sa o duc la scoala ,imi spala mama perdelutele si fetele de banca albe apretate imi aduc aminte si acum deci cam asta era cum ziceti voi acum fodul clasei . stiu o sa ziceti ca am evoluat ...da am avoluat in rau oameni buni . de ce ..pai uite asa ajung in functii ,elevi promovati cu fondul clasei ,cadouri scumpe si chiar mai rau diplome platite ,ajung spun si vin sa ne umileasca sa ne jigneasca . personal va spun ca sunt o pers incomoda in colectivul meu ,tocmai pentru ca nu sunt de acord cu practicile astea in sensul ca ....vai e ziua sefului pe data de .... ei si foarte bine zic ...sa fie sanatos ...aaaaa pai uite aici lista strangem bani ptr el ....sa fiti sanatosi zic ,ce el a strans bani ptr mine de ziua mea ...si uite asa se da lista ..urat gest de altfel ,fara numele meu .mai departe ..seful spune ..aveti grija ca in data de ...vine x ...superior in control ...ei si ...cum si ....lista cu bani sa-i platim benzina ,sa-i punem masa ...asa asa ...si el sa noteze acolo ...nimicuri ...cand in realitate in unitate sunt abateri grave ...pai mai oameni fara creier eu muncesc din greu sa-l platesc sa imi diminueze din salariu daca asa vrea el ....sa fim seriosi oameni buni ca niciodata nu o sa fac asta . imi pastrez cu demnitate calitatea de om ,respect atat cat sunt respectat .de asta s-a ajuns in halul asta in toate domeniile ,pentru ca noi cu buna stiinta incurajam mita ,inavutirea injusta a unora . puteti sa comentati orice ,imi pastrez demnitatea de om ,si nici nu am minte bolnava asa cum nr 5 face referire la Fery