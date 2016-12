Învăţătoarea Dana Blându, audiată de poliţişti

Învăţătoarea Dana Blându, concediată de la Şcoala 10 din Bucureşti în urma acuzaţiilor că a cerut părinţilor bani pentru cadourile de Crăciun, a fost audiată, ieri, de poliţiştii Secţiei 6, în dosarul în care este cercetată pentru primire de foloase necuvenite. Blându a venit la Secţia 6 în jurul orei 10.00, însoţită de avocat, şi a rămas în unitatea de Poliţie aproape o oră şi jumătate, timp în care a răspuns întrebărilor puse de judiciariştii care o cercetează. Potrivit unor surse apropiate anchetei, ea a fost chemată la Poliţie după ce anchetatorii au încheiat audierea părinţilor celor 20 de copii din clasa unde aceasta era învăţătoare. Anchetele în acest caz au început după ce în presă a fost prezentată o înregistrare video preluată de pe YouTube, în care este surprinsă o discuţie între părinţi şi învăţătoarea Blându, aceasta cerând bani pentru cadouri. Părinţii îi reproşau învăţătoarei că le cere prea mulţi bani, Blându replicând că trebuie să fie oferite cadouri atât secretarei şcolii şi bibliotecarei, cât şi paznicilor şi femeilor de serviciu. "Astea-s cadourile voastre? Am sunat. Mai vine ceva, nu mai vine... Atât vă reprezintă? Nu sunteţi cartofi, nu sunteţi oi să vă învăţ! (...) Este în politica românească, balcanică, de sărbători să se ofere. Mi s-a spus că aveţi un buget de 50 de lei la patru oameni. Şi am întrebat: cui daţi aceste cadouri? Mi s-a spus: trei profesori şi un director. Şi cealaltă directoare are bube? Şi copiii nu salută doctorul, femeile de serviciu?", le spunea învăţătoarea părinţilor. Consiliul de Administraţie al Şcolii nr. 10 "Maria Rosetti" din Capitală a decis, în 10 ianuarie, desfacerea disciplinară a contractului de muncă al învăţătoarei Dana Blându. De asemenea, şcoala a decis şi sesizarea Parchetului în cazul învăţătoarei, pentru aspecte penale care ar fi fost săvârşite de aceasta, anchetatorii urmând să stabilească dacă aceasta a primit în acest fel foloase necuvenite. Un dosar penal în cazul învăţătoarei Blându este deja înregistrat la Parchetul Judecătoriei Sectorului 2, în urma unei sesizări făcute, în 30 decembrie 2013, de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB). Dosarul a fost trimis de procurori, în 8 ianuarie, la Secţia 6 Poliţie, unde anchetatorii care fac cercetări pentru primire de foloase necuvenite. Ulterior, ISMB a primit mai multe sesizări privind colecte de bani în şcoli şi a început cercetări vizând fondul clasei în alte unităţi de învăţământ.