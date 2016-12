Învăţătoarea şpăgară, eliminată din sistem

06:36:25 / 11 Ianuarie 2014

S-a eliminat coruptia din invatamant

In sfarsit s-a eliminat coruptia din invatamant .Parlamentul , guvernul , partidele , societatea civila , auzind pentru prima data in viata lor de spert , mita si plocoane , s-au cutremurat in fata acestui caz istoric de coruptie care a zdruncinat statul de drept . E mare nevoie de un responsabil in capul caruia sa cada toate bâtele , fara sa te nimereasca pe tine . Acest responsabil indeplineste rolul de casier platitor . Turcul este un personaj pentru clasa mai rafinata . Taranul are alt simbol , aruncand vina pe ţigan . Mai practici , evreii au ales un ţap , tapul ispasitor . Acarul Paun a venit mai tarziu , pe linia ferata . Invatatoarea criminala care a subminat sistemul educativ din Romania , in conditiile in care partidele si guvernele au eliminat bacsisul mita , nepotismul si coruptia , va fi eliminata din invatamant , judecata si condamnata . Celelalte cadre din invatamant vor ramane si pe mai departe albe ca neaua , si cinstite ca Adrian Nastase , datorita slariilor mari promise si asigurate de catre USL , care face pentru invatamant ceea ce a facut si PDL .