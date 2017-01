Invazia „fantomelor”, respinsă de indicatorii statistici

În goana lor după senzaţional, unii jurnalişti nu se dau în lături de la nimic. Aşa au făcut, ieri, mai mulţi colegi din presă, care au saturat spaţiul public cu ştirea: „România a fost invadată de un stupefiant „proaspăt”, cu o toxicitate înfricoşătoare! „Fantoma” sparge vasele de sânge din creier”.

La o aşa ştire, cum era şi natural, te apuci să citeşti, să cauţi prin statistici, pe forumuri, să dai telefoane, să cauţi pe net, să vorbeşti cu specialişti, mă rog, să faci o muncă normală de documentare prin care publicul cititor să fie corect şi concret informat în ce priveşte noua „Babă Cloanţă” care a invadat piaţa drogurilor. După o sumară documentare, afli că... „fantomele” sunt cu adevărat fantome. Adică nu există!

Potrivit unor jurnalişti, informaţia despre invazia ucigaşă îl are ca sursă pe Gigel Lazăr, preşedintele ONG-ului CIADO, şi doar pe el, căci informaţii despre „fantomă” nu am găsit nicăieri! “Acest produs nou-intrat pe piaţă este foarte periculos, deoarece conţine metamfetamină, ketamină şi PMA. Iniţial, aceste substanţe produc consumatorului un fel de delir paranoic, apoi încep să spargă vasele de sânge din organism, inclusiv din creier, şi produc decesul. Se distribuie sub forma unor pilule de obicei albe, galbene, roşii sau maro, de mărimi şi forme diferite. Preţul este de 70 de lei, dacă achiziţionezi doar o pastilă, sau 50 de lei bucata, dacă iei mai multe”, ar fi declarat el, potrivit mai multor site-uri. Am încercat să-l contactăm şi noi pentru confirmare, însă nu am reuşit.

CUM SE IDENTIFICĂ APARIŢIA UNUI NOU DROG PE PIAŢĂ L-am contactat însă pe directorul Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa, comisar-şef de poliţie Marius Oprişan, care a explicat, pentru „Telegraf”: „Există câţiva indicatori statistici, foarte concreţi, cum ar fi: capturile de droguri, admiterile la tratament ca urmare a consumului de droguri (fie internări, fie tratamente în ambulatoriu), urgenţele medicale şi decesele asociate consumului. În urma analizei acestor indicatori, nu am identificat date potrivit cărora să fie vreo invazie de „fantome” în România”. Şi este logic să fie aşa. Dacă niciun ofiţer de la Brigăzile de Combatere a Criminalităţii Organizate nu a capturat vreo „fantomă”, dacă niciun consumator nu a fost internat în urma exploziei vaselor de sânge sau nu a fost tratat în această direcţie, dacă n-a ajuns nimeni la urgenţă sau nu a murit din cauza „toxicităţii înfricoşătoare”, înseamnă că fantomele... nu există. Îngăduitor totuşi cu exagerările, comisarul Oprişan emite o ipoteză interesantă: pastilele de ecstasy au diferite logo-uri şi poate unul dintre trendurile verii este „fantoma”.

La Constanţa, în trendul pieţei drogurilor conduce detaşat marijuana, urmată de etnobotanice şi ecstasy sau heroină. Cât despre fantome...