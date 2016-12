Invazie chinezească în Dobrogea

Câteva zeci de companii româneşti şi chinezeşti au analizat ieri, în cadrul Forumului economic româno-chinez, organizat de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, posibilităţile de investiţii oferite de economiile celor două state. În deschiderea evenimentului, reprezentanţii CCINA Constanţa au prezentat judeţul Constanţa şi oportunităţile de afaceri ale acestuia. Portul Constanţa, pricipalul atu al judeţului, a fost amplu descris delegaţiei chineze. Aceştia au arătat că orice marfă care vine din China nu poate să ocolească Canalul Suez, iar de acolo până la Constanţa mai sunt numai trei zile şi jumătate. În plus, portul Constanţa, care are o capacitate construită de 100 milioane de tone de marfă pe an, este un port liber, în sensul că mărfurile se vămuiesc numai după ce părăsesc portul. La rândul său, directorul Departamentului de comerţ exterior şi cooperare economică al provinciei Guangdong, Zhu Zenan, a arătat că prietenia dintre România şi China are o istorie lungă şi că oamenii de afaceri chinezi sunt interesaţi ca portul Constanţa să devină un punct de referinţă pentru distribuţia mărfurilor chineze, atât în România, cât şi în zonă. „Sunt numeroase oportunităţi de afaceri în cele două ţări şi sunt convins că acestea vor fi fructificate de firmele româneşti şi chineze, astfel încât să se încheie afaceri profitabile”, a spus Zhu Zenan. El a ţinut să sublinieze faptul că provincia Guangdong reprezintă 12% din Produsul Intern Brut al Chinei şi este responsabilă de 30% din exporturile ţării. Delegaţia chineză alcătuită din 60 de oameni de afaceri din provincia chinezească Guangdong, reprezentând 18 mari companii din zonă, este cea mai mare venită vreodată în Constanţa. Aceştia au prezentat celor 45 de firme constănţene oferta lor, care cuprinde electronice şi electrocasnice, biciclete pliabile, becuri, şosete, radiatoare, feţe de masă, jucării, precum şi diverse obiecte decorative. De exemplu, firma „Gold Art Workshop of Jing An” oferea produse din aur şi aurite care pot fi oferite cadou. „Avem obiecte făcute din aur sau numai suflate cu aur, în funcţie de ceea ce cere clientul. Sunt obiecte decorative tradiţionale care poartă noroc şi bunăstare. Vrem să vindem aceste produse în România. Pe de altă parte, putem produce, la comandă, orice obiect cerut de piaţă. Putem confecţiona obiecte chiar şi cu simbolurile româneşti”, a spus reprezentantul companiei. El a arătat că firma pe care o conduce are 80 de meşteri şi artişti, iar produsele sale se vând în Anglia, SUA, Germania, Singapore, dar şi în ţările arabe. În judeţul Constanţa există 28 de firme cu capital chinezesc, care însumează 380.000 de dolari.