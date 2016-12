Invazie de cecuri şi bilete la ordin fără acoperire

Plăţile prin bilete la ordin, cecuri şi cambii refuzate de bănci au însumat 6,52 miliarde lei după primele nouă luni, fiind de 2,6 ori mai mari decît în perioada similară din 2008, în condiţiile în care în august au atins un nivel lunar record, de 931 milioane lei, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR). Refuzurile la plată care au vizat biletele la ordin au totalizat în primele nouă luni 5,7 miliarde de lei, în creştere de 2,9 ori comparativ cu suma din perioada similară din 2008, iar cecurile respinse au însumat peste 780.000 de lei, în urcare cu 45,4%, reiese din datele publicate de BNR. Sumele respinse la plată prin cambii se menţin la un nivel redus, de 137.100 de lei, dar se observă că ritmul de creştere înregistrat pentru aceste instrumente este ridicat, de 384%. Băncile au raportat 368.458 de cazuri de refuzuri la plată la Centrala Incidentelor de Plăţi de la BNR, mai mult decît dublu comparativ cu acelaşi interval din anul trecut. Cele mai multe cazuri raportate, respectiv 81% din totalul refuzurilor, sînt considerate incidente majore, care au însumat după primele nouă luni 5,3 miliarde de lei, fiind de 2,5 ori mai mari decît suma din perioada de referinţă din 2008. Incidentele de plată produse de titularii de cont la plată pot fi majore sau nu, în funcţie de motivul pentru care se refuză plata. Exemple de incidentele de plăţi majore sînt instrumente de plată trase în descoperit de cont, cecuri emise fără autorizarea trasului (debitor asupra căruia i s-a emis o cambie – n.r.) sau cu dată falsă sau cărora le lipseşte o menţiune obligatorie, cecuri circulare sau de călătorie emise „la purtător”, cecuri emise de către un trăgător aflat în interdicţie bancară, cambii scontate fără a exista creanţa cedată în momentul cesiunii acesteia. Aceeaşi dinamică ridicată se observă în cazul refuzurilor la plată prin cambiile care sînt înregistrate la incidente majore. Astfel, în primele nouă luni din 2008 s-a raportat un singur incident major prin cambii, în timp ce în acest an există 257 de astfel de cazuri. Incidentele de plată majore produse de către titularii de cont la plata cu cecuri, cambii şi bilete la ordin determină înscrierea persoanei respective în Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc. În plus, titularilor de cont care au produs incidente de plată majore cu cecuri li se aplică interdicţia bancară de a emite cecuri pe o perioadă de un an de la data înscrierii la Centrala Incidentelor de Plăţi a respectivului incident. Incidentele de plată sînt înregistrate de un număr de 114.399 titulari de conturi, aproape de două ori mai mulţi decît în primele nouă luni de anul trecut, din care majoritatea, respectiv 108.331 de conturi, reprezintă companii. Numărul titularilor de cont, persoane fizice, care au generat incidente de plată a crescut cu 27,6% în primele nouă luni, la 6.068 persoane. Informaţiile privind incidentele de plăţi sînt menţinute în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii.