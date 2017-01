Invazie de jucători străini la FC Farul

Oficialii Farului continuă să şocheze prin campania de achiziţii din această iarnă. După ce s-au orientat spre jucători din liga secundă, achiziţionînd doi fotbalişti de la Gloria Buzău, conducătorii “rechinilor” au adus în probe nu mai puţin de şapte “stranieri”. Primul a sosit pe litoral nigerianul Godwin Okoro, un atacant în vîrstă de 22 de ani, component al grupării de primă ligă spaniolă Gimnastic Tarragona. El a evoluat însă doar pentru echipa secundă a clubului din cauza statutului de extracomunitar. “Nu ştiam prea multe despre Farul, dar m-a sunat impresarul meu meu şi am venit la Constanţa. Sper să ajut echipa să urce în clasament. Am evoluat în Spania pentru echipa a doua a clubului Gimnastic Tarragona, dar am ales să vin în prima ligă din România pentru a face un pas înainte în carieră. Ştiu că în Primera Division sînt mari echipe europene, dar am venit aici să-mi fac un nume şi apoi să mă întorc într-un campionat puternic”, a spus Okoro, care se antrenează cu echipa a doua a Farului. “Cînd am jucat la Getafe am fost coleg cu un foarte bun jucător român, Cosmin Contra, iar pe Adrian Mutu îl ştiu de pe vremea cînd juca la Chelsea”, a adăugat Okoro. Vineri seară erau aşteptaţi să mai sosească la Constanţa alţi trei fotbalişti, doi nigerieni şi un croat. Goran Crnobrnja este de origine croată, dar posedă şi paşaport englez. El a evoluat ultima oară la formaţia spaniolă Mostoles, locul 7 în Secunda Division, are 22 de ani şi evoluează pe postul de fundaş central, fiind caracterizat ca un jucător de forţă. Nigerianul Bamidele Christophor are 21 de ani, joacă pe postul de fundaş central, ultima oară legitimat la echipa a doua a clubului Getafe. Cel de-al treilea jucător aşteptat de oficialii Farului este nigerianul Amyam Osigwe de 21 de ani. Acesta joacă mijlocaş defensiv şi ultima dată a evoluat în liga a 2-a din Anglia. În plus, tot vineri seară trebuiau să sosească la Constanţa alţi trei stranieri, doi ghanezi şi un croat. Toţi cei şapte “stranieri” vor fi testaţi marţi, într-o partidă de verificare cu echipa a doua a Farului, iar cei care vor da satisfacţie se vor alătura lotului pregătit de Basarab Panduru în cantonamentul de la Sinaia.