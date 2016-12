Invazie de oferte de vacanţă

DESCHIDEREA „OSTILITĂŢILOR” Vânzoleală mare la Romexpo - Bucureşti, la Târgul de Turism al României (TTR), unde 24 de ţări sunt prezente, în perioada 13 - 16 martie, cu standurile cu oferte de vacanţă amplasate pe o suprafaţă de 16.000 de metri pătraţi. Deschiderea oficială a TTR a avut loc ieri, în prezenţa preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), Răzvan Filipescu, şi a fostului ministru pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Maria Grapini. În deschiderea târgului, Răzvan Filipescu a afirmat că TTR a devenit un eveniment internaţional, târgul de la Romexpo fiind tot mai aproape de marile târguri internaţionale, cum sunt cele de la Berlin sau de la Londra. „Vom continua strategia agresivă de promovare a turismului românesc. Participarea la cât mai multe târguri internaţionale face parte din strategia ANT de promovare a României la nivel mondial. Am găsit modalitatea de comunicare cu agenţii economici pe care vom continua să îi sprijinim”, a spus Filipescu.

VEŞTI BUNE Dobrogea este foarte bine reprezentată la cea de-a 31-a ediţie a TTR. Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), Consiliul Judeţean Tulcea, Asociaţia Litoral - Delta Dunării, Primăria Constanţa, Primăria Eforie, Primăria Techirghiol, Primăria Mangalia, Aqua Magic şi o mulţime de hoteluri din staţiunea Mamaia şi-a făcut apariţia, în aceste zile, la Romexpo cu cele mai bune oferte pentru cei interesaţi să-şi petreacă un sejur de neuitat. După o scurtă evaluare a pieţei, am primit veşti bune de la preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, Lucia Morariu: „Grecia, Turcia, Bulgaria şi Spania rămân şi în acest an destinaţiile preferate de români, dar sunt depăşite de litoralul românesc, care este în continuare destinaţia lor favorită. De departe, Mamaia este cea mai căutată, având în vedere că, de la an la an, în staţiune sunt organizate tot mai multe evenimente”.

CJC, promovare cu bani europeni

CJC este foarte bine reprezentat şi în acest an la TTR. Încă din 2004, conducerea CJC a pus accent pe promovarea obiectivelor turistice din judeţ. Şi nu ne referim aici la ceea ce oferă staţiunile litoralului românesc, ci la Cetatea Histria, Tropaeum Traiani de la Adamclisi, podgoriile Murfatlar şi Ostrov şamd. Promovarea acestor obiective turistice a fost făcută prin accesarea fondurilor europene, în cadrul unui proiect încheiat la sfârşitul anului trecut. Să nu mai spunem faptul că Monumentul Triumfal Tropaeum Traiani de la Adamclisi a fost complet reabilitat tot cu fonduri europene. La standul CJC, turiştii vor putea găsi informaţii despre obiectivele care pot fi vizitate în sejurul petrecut pe litoral, adică suficiente amănunte cât să le trezească acestora interesul. Consiliul Judeţean Tulcea este prezent la acest târg cu oferte atractive în Delta Dunării, o destinaţie turistică extrem de generoasă, dar insuficient exploatată până acum.

Aqua Magic, un parc pentru toate vârstele

Sub deviza ”Aqua Magic îţi face viaţa mai frumoasă”, cel mai mare parc acvatic din România vine şi în acest la TTR cu oferte atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. Water Playground este un loc special amenajat pentru copii, format din piscine şi tobogane multiple pe o suprafaţă de 875 mp, cu adâncimea apei de 40 cm, adică locul perfect pentru copii, care se pot juca pe tot parcursul zilei, bineînţeles, supravegheaţi de personalul parcului. În tot acest timp, adulţii se pot relaxa la barul acvatic din piscina mare, unde adâncimea apei este de 1,4 m. Dar bineînţeles că marea atracţie o reprezintă toboganele Space Bowl, Mega Pipe, Twister, Kamikaze, Super Crater şi Turboslide.

Staţiunile din sudul litoralului

Mangalia, cu cele şase staţiuni pe care le are în componenţă, este şi ea prezentă la TTR. Promovarea oraşului şi a staţiunilor este făcută chiar de primarul Cristian Radu, care doreşte să readucă sudul litoralului în topul preferinţelor turiştilor. ”Dorim să redăm staţiunilor indentitatea pe care o aveau în anii ’70 - ’80. Din nefericire, până anul trecut noi am trăit din amintiri. În sezonul estival 2013 am început să lucrăm la schimbarea percepţiei pentru staţiunile din sud. Anul acesta venim cu o mulţime de surprize pentru turişti, spectacole, concerte, adică foarte mult divertisment. În acelaşi timp, dorim să ne adresăm tuturor categoriilor de turişti, adică celor care vor linişte, dar şi celor care vin să se distreze pe litoral” , a declarant primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu. Alături de Mangalia, oraşele Eforie şi Techirghiol sunt şi ele prezente cu oferte pentru turişti la cele două standuri pe care le au la TTR.