Inventatorul Raul Oaida uimeşte cu potenţialul său

UN TÂNĂR INGENIOS Cu atâtea relatări de presă despre infracţiuni şi tot felul de delicte, un tânăr inventator român a reuşit să readucă românilor măcar o frântură de imagine pozitivă. Publicaţia britanică „Daily Mail” i-a dedică un articol inventatorului român Raul Oaida, de 19 ani, în ediţia sa electronică de sâmbătă. Invenţiile tânărului originar din Deva au reuşit să îi impresioneze pe englezi care îl compară cu renumitul Henri Coandă.

Raul Oaida a reuşit să inventeze un sistem de propulsie care poate fi folosit cu uşurinţă pe vehiculele cu două roţi. Motorul inventat de român a fost montat de acesta pe bicicleta sa personală. Odată pornit sistemul de propulsie este capabil să ducă vehiculul până la o viteză de 41 de kilometri pe oră. Tânărul a construit motorul în circa trei ani de zile folosind drept sursă de finanţare atât sponsorizări cât şi o parte din banii de buzunar, unele dintre piesele motorului fiind fabricate în SUA, iar altele chiar de el în atelierul său. „La motor am lucrat timp de trei ani şi a costat 5.000 de euro, o mare parte din bani primiţi din sponsorizări de la străini cunoscuţi pe net cărora le-am povestit ce vreau să fac sau de la Asociaţia Română de Cosmonautică şi Aeronautică. O parte din componentele motorului cu reacţie au fost fabricate în SUA, după schiţele mele, altele le-am făcut eu chiar aici, în atelierul meu din Deva. Controlul bicicletei se face cu maneta de gaze, iar semnalele date de aceasta sunt preluate de un computer de bord de dimensiunile unei cutii de chibrituri ce echivalează cu un sistem folosit la avioanele de vânătoare. Rezervorul este montat sub bara de protecţie a bicicletei, are o capacitate de cinci litri şi este alimentat cu un amestec similar cu kerosenul”, a povestit Raul Oaida.

PASIUNE PENTRU AERONAUTICĂ În loc de kerosen, pe care nu ar avea de unde să-l ia, motorul cu reacţie funcţionează cu amestec de motorină, benzină şi ulei sintetic. Inventatorul afirmă că la turaţie maximă, adică 93.000 de ture pe minut, bicicleta lui consumă un litru de combustibil pe minut. „Gazele la ieşirea din ajutaj au 1.800 de kilometri la oră, viteza supersonică, vârful turbinei ajunge la 93.000 de turaţii pe minut, turaţia maximă pentru acest motor care are numai câteva kilograme”, a explicat Raul Oaida. Primul test la care motorul a fost supus a avut loc week-end-ul trecut, inventatorul român făcând un tur al câtorva străzi din Deva pe bicicleta sa propulsată de motor. Tatăl său, Dorin, şi alţi câţiva localnici s-au strâns în preajma lui Raul Oaida pentru a studia invenţia sa care s-a dovedit a fi un adevărat succes.

Raul Oaida se consideră un adolescent ca oricare altul. A terminat liceul, însă nu s-a înscris la facultate. Tânărul îşi petrece 12 ore pe zi în atelierul construit chiar de el şi speră că următorul proiect va revoluţiona lumea şi îi va aduce celebritate şi bani. Acesta are brevet de pilot pentru planor şi îşi fabrică singur piese la strung pentru a construi motoare cu reacţie în miniatură.