Investigaţii oftalmologice gratuite pentru constănţeni

Constănţenii beneficiază, din această săptămână, de consultaţii oftalmologice gratuite, cu aparatură de ultimă generaţie, în cadrul unui program al Primăriei Constanţa, lansat în colaborare cu societatea Monique Optik. Locuitorii oraşului vor beneficia de acest program până pe 30 iulie, iar în tot acest timp, pot merge la centrele Monique Optik, în intervalul orar 9.30 - 17.30. Acest proiect are ca scop identificarea şi sprijinirea persoanelor care se confruntă cu probleme vizuale şi care, după realizarea testelor gratuite, vor beneficia inclusiv de interpretarea rezultatelor, primind cea mai eficientă soluţie pentru rezolvarea problemelor lor. “Ne dorim ca locuitorii Constanţei să beneficieze de o consultaţie cât mai profesionistă. În prima zi a campaniei am fost vizitaţi în cele trei locaţii de foarte mulţi constănţeni, în special pensionari, care nu îşi permit să plătească o astfel de consultaţie. De asemenea, am venit în această perioadă şi cu o serie de reduceri la lentile şi rame de ochelari”, a declarat medicul Marius Florea. Deoarece numărul de solicitări poate fi mai mare decât capacitatea cabinetelor, toţi cei interesaţi sunt rugaţi să se programeze la numărul de telefon: 0241.540.430, de luni până vineri, între orele 09:30 şi 17:30. Consultaţiile se vor efectua în toate cele trei centre din Constanţa: zona Tomis III, bd. Tomis 281, lângă Bancpost; zona Dacia, bd. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 159, bl. LT2, lângă crama Tohani; zona ICIL, str. Ştefan cel Mare, nr. 106, lângă Arhivele Naţionale.