Investigaţii PET-CT gratuite, la Constanţa

Investigaţiile imagistice medicale de ultimă oră, întâlnite în mari clinici din ţară şi străinătate, sunt prezente şi la Constanţa, la Centrul Medical de Diagnostic Imagistic „Pozimed”, situat pe strada Mircea cel Bătrân, nr. 102. Pacienţii constănţeni pot beneficia, chiar acasă, de investigaţiile ultramoderne de ultimă generaţie care, până nu de mult, erau aproape imposibil de efectuat, atât din cauza distanţei mult prea mari pe care trebuia să o parcurgă pentru a ajunge la alte centre, cât şi a preţurilor mari ale examinărilor. O investigaţie de ultimă generaţie, la mare căutare, tot mai solicitată de medici, întrucât oferă date concrete despre celulele canceroase, deci se poate interveni în timp util (timpul în patologiile oncologice fiind esenţial), respectiv PET-CT, se realizează, la Constanţa, la Centrul „Pozimed”. Vestea bună pentru pacienţii constănţeni, dar nu numai, este că examinările sunt decontate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, prin intermediul Subprogramului de Monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice din Programul Naţional de Oncologie.

DE CE PET-CT? De ce este absolut necesară examinarea de ultimă oră PET-CT? Medicii au explicat că boala canceroasă debutează la nivel molecular prin modificarea unei gene care controlează creşterea şi comportamentul celular, în particular existând un consum local exagerat de glucoză, ca suport energetic al multiplicării celulare anarhice. Există o lungă perioadă în care boala evoluează asimptomatic (aprox. 4-5 ani). În acest context, obiectivul major al activităţii medicale este de a detecta cancerul cât mai aproape de debut, înaintea diseminării în alte organe, în vederea instituirii unui tratament precoce, prompt şi eficient. Pentru examinarea PET se foloseşte glucoză marcată cu Fluor-18 (FDG), care, după injectarea intravenoasă, se distribuie în tot corpul şi permite vizualizarea activităţii metabolice a ţesuturilor, relevând modificările funcţionale care apar, în multe cazuri, înainte ca modificările structurale să se producă. Celulele canceroase, active metabolic, vor acumula o cantitate mai mare de glucoză marcată decât celulele sănătoase adiacente, creând astfel un contrast local ce permite astfel vizualizarea procesului patologic la nivel molecular.

APARATURĂ UTILIZATĂ: ECHIPAMENT INTEGRAT PET-CT CE PERMITE, ÎNTR-O SINGURĂ EXAMINARE, OBŢINEREA UNEI IMAGINI DE FUZIUNE A ÎNTREGULUI CORP UMAN, OFERIND ATÂT INFORMAŢII METABOLICE PRIVIND VIABILITATEA CELULELOR CANCEROASE (PET), CÂT ŞI DETALII ANATOMICE PRECISE (CT).

AVANTAJELE PET-CT În mod cert, examinarea de ultimă oră are o sumedenie de avantaje. Mai exact, PET-CT-ul oferă medicilor clinicieni informaţii necesare pentru determinarea şi caracterizarea ţesuturilor tumorale, stadializarea şi restadializarea cancerelor, prognosticul pacientului şi monitorizarea eficienţei terapiilor aplicate. Tot la capitolul avantaje, datorită posibilităţii de suprapunere a imaginilor anatomice cu cele funcţionale, precum şi o bună distincţie între activitatea metabolică fiziologică şi cea patologică a ţesuturilor, este obţinută o localizare superioară a leziunii.

PET-CT DESCOPERĂ CANCERUL ÎN TIMP UTIL Examinarea PET-CT permite diagnosticarea timpurie şi identificarea precisă a cancerului, precum şi extinderea acestuia (metastaze, ganglioni limfatici). În timpul tratamentului şi după terminarea acestuia, PET-CT poate evalua dacă terapia a avut succes, arătând o scădere a utilizării glucozei de către tumoră. PET-CT poate fi folosit şi pentru restadializare în cazul reapariţiei cancerului, prin depistarea precoce şi localizarea sa. În concluzie, PET-CT-ul furnizează medicului informaţii despre localizarea tumorii şi extinderea acesteia, permiţându-i astfel să ofere cel mai bun plan de tratament.

CÂND ESTE INDICAT PET-CT Examinarea PET-CT este indicată în cazul cancerelor de sân, colorectal, de cap şi gât, pulmonar, limfoamelor (Hodgkin sau non-Hodgkin), melanomului malign, tumorilor musculo-scheletale, cancerului ovarian şi uterin, cancerului pancreatic, tumorilor musculo-scheletale, cancerului renal şi al vezicii urinare, cancerului vulvar, testicular şi penian, precum şi în cazul unor infecţii şi inflamaţii.

PET-CT DUREAZĂ ÎN MEDIE 2-3 ORE, DIN CARE SCANAREA (EXAMINAREA PROPRIU-ZISĂ) VA FI DE APROXIMATIV 30 - 40 DE MINUTE

REGULI STRICTE ÎNAINTE DE PET-CT, CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ... Ca la orice examinare imagistică, pacientul trebuie să cunoască câteva reguli stricte. Astfel, înainte de PET-CT, medicii recomandă: cu 6 ore înaintea examinării, pacientul nu are voie să mănânce sau să bea cafea, ceai negru, lichide bogate în calorii (sucuri, etc.), pentru a nu altera sensibilitatea examinării datorită unui nivel ridicat de glucoză în sânge; se pot consuma lichide fără zahăr (de preferat apă plată); medicamentele prescrise pot fi luate cu apă şi, dacă sunt tolerate, pe stomacul gol, sunt interzise medicamentele care conţin zahăr (de ex. siropul de tuse); pacienţii diabetici trebuie să-şi urmărească cu atenţie dieta cu câteva zile înainte de examinare, pentru a menţine glicemia sub 150 mg/dl; se va evita munca fizică cu 48 - 72 de ore înainte de examinare; deoarece terapia produce modificări metabolice în zona tratată, examinarea PET-CT se poate face la minim 4 săptămâni după radioterapie; la minim 1-2 săptămâni după chimioterapie; la minim 4 săptămâni după intervenţia chirurgicală. După ce investigaţia s-a terminat, pacientul pleacă acasă şi îşi reia programul obişnuit. Este recomandat să bea 1,5 - 2 l de lichide pentru a stimula eliminarea radiotrasorului din organism. Întreaga cantitate de FDG administrată va fi eliminată prin urină şi se va dezactiva în maximum 24 de ore de la injectare.