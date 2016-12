Investigator sub acoperire, sechestrat şi bătut de ofiţeri BCCO?

Caz fără precedent în rândul ofiţerilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa. Trei ofiţeri de la Antidrog au fost arestaţi, sâmbăta trecută, de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti. Dragoş Emil Petcu, Bogdan Mircea Teodorescu şi Vlad Ştefan Zaharia sunt acuzaţi de procurorii Parchetului General că ar fi sechestrat şi agresat un bărbat suspectat de trafic de droguri care, în realitate, ar fi fost un ofiţer al Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) Constanţa, care le pregătea celor trei un flagrant, ei fiind suspectaţi de fapte de corupţie. Despre împrejurările în care cei trei au ajuns după gratii, nimeni nu vrea să spună ceva concret. Şeful BCCO Constanţa, cms. şef Aurelian Pavel, a confirmat că trei ofiţeri din cadrul brigăzii pe care o conduce au fost arestaţi, dar a refuzat să dea amănunte privitoare la infracţiunea comisă de aceştia. Iar purtătorul de cuvânt al Parchetului General, procuror Ramona Bulcu, a declarat, pentru „Telegraf”, că nu poate spune prea multe despre acest caz, care se află în lucru la Secţia de Urmărire Penală a Parchetului General. „Astăzi vom vedea motivarea instanţei care a dispus arestarea preventivă şi vom emite un comunicat de presă”, a afirmat Ramona Bulcu. Tăcerea anchetatorilor în acest caz a dus la tot felul de speculaţii cu privire la ceea ce s-a întâmplat în realitate. Nici despre încadrarea juridică a infracţiunilor de care sunt acuzaţi cei trei nu există o informaţie clară din partea anchetatorilor.

LĂMURIRI Singurul care a oferit detalii despre incidentul care i-a trimis după gratii pe cei trei ofiţeri BCCO este avocatul Dumitru Irinel Samoilă, cel care le asigură apărarea. Conform acestuia, Petcu, Teodorescu şi Zaharia ar fi fost urmăriţi de colegii lor de la DGA Constanţa, întrucât exista bănuiala că cei trei ar lua mită de la traficanţii de droguri. În minivacanţa de 1 Mai s-a organizat flagrantul pentru a-i prinde pe cei trei ofiţeri BCCO. Un investigator sub acoperire, având asupra sa aparatura de interceptare, s-a infiltrat printre participanţii la un festival de muzică house, desfăşurat în staţiunea Mamaia. El i-a abordat pe cei trei ofiţeri de la Antidrog care erau prezenţi la eveniment cu scopul de a-i prinde pe eventualii traficanţi de droguri. Investigatorul sub acoperire le-a propus să cumpere droguri, arătându-le un pliculeţ pe care l-a scos din buzunar. Cei trei ofiţeri i-au spus că vor mai multă marfă şi l-au însoţit pe presupusul dealer în camera lui de hotel în care acesta se cazase. Avocatul mai spune că, acolo, „traficantul” le-ar fi oferit ofiţerilor de la Antidrog o sumă de bani pe care aceştia ar fi refuzat-o. Suspectul a fost ridicat şi dus la sediul BCCO. În urma verificărilor, anchetatorii ar fi aflat adevărata identitate a „traficantului” şi l-ar fi anunţat pe şeful DGA Constanţa. Povestea avocatului se opreşte însă aici.

ACUZAŢII NEGATE Surse neoficiale spun însă că, în camera de hotel, lucrurile ar fi stat altfel. Ofiţerii BCCO s-ar fi enervat când „dealerul ” le-a spus că nu mai ştie unde a pus restul drogurilor pe care a pretins că le are în cameră. Petcu, Teodorescu şi Zaharia l-ar fi luat la bătaie, moment în care traficantul a spus că este investigator sub acoperire în cadrul DGA Constanţa şi că le-a organizat celor trei un flagrant. Ofiţerii BCCO nu l-au crezut şi l-au dus la sediul BCCO, unde ar fi continuat să-l agreseze. Ulterior, investigatorul sub acoperire şi-a scos certificat medico-legal care ar atesta că necesită opt zile de îngrijiri medicale pentru a-şi vindeca vătămările suferite în urma bătăii. Avocatul Samoilă susţine însă că cei trei ofiţeri nu l-ar fi agresat pe investigatorul sub acoperire. „Am văzut certificatul medico-legal, în care scrie că partea vătămată acuză dureri şi ameţeli, însă nu are nicio zi de îngrijire medicală. Mai mult, eu mă întreb: dacă investigatorul sub acoperire avea asupra lui aparatura de interceptare, de ce nu au intervenit colegii lui în momentul în care a fost bătut? Că putea fi omorât, poate împuşcat... În afară de acest lucru, pot să vă spun că în procesele verbale de constatare a flagrantului şi de predare a investigatorului sub acoperire către şeful său de la DGA Constanţa nu scrie că agentul a fost agresat fizic. Sunt foarte multe necunoscute în acest caz şi nu ştiu dacă le vom afla pe toate”, a spus avocatul Samoilă. El a adăugat că investigatorul sub acoperire nu ar fi făcut plângere împotriva poliţiştilor, iar ancheta în acest caz a pornit în urma autosesizării procurorilor bucureşteni. Avocatul Samoilă spune că a declarat recurs împotriva deciziei de arestare a clienţilor săi, acuzaţi de lipsire de libertate în mod ilegal, tortură, abuz în serviciu şi fals intelectual.