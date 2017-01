Investiţie CJC pentru locuitorii comunei

Locuitorii comunei Tortoman au, începând de ieri, un cămin cultural renovat şi pregătit pentru a găzdui evenimentele culturale şi nu numai. „Clădirea căminului cultural era o ruină, pentru că fosta administraţie locală nu s-a îngrijit nici măcar să o protejeze. Iniţial, am încercat să reabilităm căminul cultural printr-un proiect european, însă ne-am lovit de birocraţia şi refuzul fostelor guverne portocalii, care au direcţionat banii doar către primăriile PDL. În aceste condiţii, singura noastră speranţă era Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). Am discutat cu preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, căruia i-am prezentat problemele legate de acest proiect. A decis să ne ajute, şi iată că astăzi avem un cămin cultural nou pentru locuitorii comunei. Este un cămin cultural în care avem toate cele necesare pentru organizarea de spectacole, dar şi pentru organizarea diferitelor activităţi particulare, cum ar fi nunţi sau botezuri. De asemenea, la etajul superior avem amenajată o bibliotecă dotată cu tot ce este nevoie. În partea din spate, s-a făcut o extindere în care am amenajat două săli de curs pentru pregătirea profesională a tinerilor din comună”, a declarat primarul comunei Tortoman, Lucian Chitic. El a precizat că, fără sprijinul CJC, această clădire ar fi fost şi acum o ruină. „Cei 600.000 de lei pe care CJC i-a investit în reabilitarea căminului cultural din Tortoman ar fi putut foarte bine să fie alocaţi de Guvernul României. Dar, din păcate, până acum banii s-au alocat doar pe criterii politice. Nu pot decât să mă bucur că, în sfârşit, şi locuitorii din Tortoman au un loc în care să poată desfăşura activităţi culturale”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu.