Investiţie de 10 milioane de euro într-o clinică medicală

Aleşii din oraşul Ovidiu au aprobat, în ultima şedinţă de Consiliu Local, hotărârea privind concesionarea unui teren de 7.500 de metri pătraţi în vederea realizării unei clinici medicale. „Având în vedere că, pentru terenul respectiv, nu am avut niciun fel de solicitare, am decis să-l concesionăm către un investitor privat care şi-a exprimat dorinţa de a realiza, pe raza oraşului Ovidiu, o clinică medicală modernă. Este vorba despre o investiţie de peste 10 milioane de euro. Orice investiţie în oraşul Ovidiu este binevenită, pentru că înseamnă noi locuri de muncă şi venituri la bugetul local”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra. El a precizat că, în cazul în care viitoarea investiţie va fi dusă la bun sfârşit conform graficului stabilit, administraţia locală va lua în calcul transferul cu titlu gratuit al terenului respectiv. „Pentru a veni în sprijinul investitorului, Primăria se va ocupa de tot ceea ce înseamnă documentaţie necesară autorizării construcţiei. Orice document care poate fi eliberat de Primăria Ovidiu va fi la dispoziţia investitorului, pentru a putea începe cât mai repede lucrările”, a spus primarul. El a adăugat că, în prezent, la nivelul oraşului, se lucrează la asfaltarea străzilor prin proiectul cu finanţare europeană. „Având în vedere că nu avem în buget sumele necesare cofinanţării, am propus consilierilor, şi a fost aprobată, hotărârea privind contractarea unei linii de finanţare pentru a putea plăti partea administraţiei locale. Din această sursă vom lua bani numai cât vom avea nevoie, linia de finanţare fiind exclusiv pentru acest proiect”, a explicat Scupra.