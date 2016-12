Investiţii CJC în străzile din municipiu

Primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache, a declarat că în această săptămână vor fi finalizate lucrările de asfaltare a unei porţiuni de 2,5 km din drumul judeţean 222, cunoscută drept strada Silozului, care reprezintă varianta ocolitoare a oraşului Medgidia, lucrări care au fost demarate la începutul lunii şi care sunt realizate cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). Potrivit afirmaţiilor primarului, pentru aceste lucrări, CJC a alocat trei milioane de lei. „Drumul prezenta degradări semnificative, iar tronsonul de drum era foarte important pentru accesul în zona de nord-est a oraşului. Detaşamentul de Pompieri ajungea cu greu în această zonă, iar acum, în cazul unui incendiu, nu e nevoie de mai mult de trei minute pentru a se interveni. Am reabilitat multe drumuri din oraş, dar pentru acest tronson nu aveam bani“, a declarat Marian Iordache. La rândul său, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat, la începutul acestei luni, că pentru acest tronson de drum a fost folosită o tehnologie germană de ranforsare, prin care lucrările sunt efectuate mult mai repede, au o rezistenţă mai mare şi durabilitate în timp. „Acest tronson trebuia reabilitat de mult, dar pentru că de la Guvern nu am avut niciun sprijin, nu am putut să facem multe dintre lucrările pe care ni le-am propus. Acum am reuşit să alocăm banii şi să finalizăm acest tronson de drum foarte important pentru Medgidia“, a declarat Constantinescu.