Investiţii cu 80% mai mari decît în 2008, la Ministerul Dezvoltării

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (MDLR) are un buget de investiţii de 1,44 miliarde lei în acest an, mai mult cu 83,5% faţă de nivelul preliminat din 2008, urmînd ca sumele estimate pentru intervalul 2010 - 2011 să varieze între 700 şi 800 milioane lei. Anul trecut, valoarea preliminată a investiţiilor totalizează 788 milioane lei. Pentru 2010, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (MDRL) preconizează investiţii de 773,6 milioane lei, nivelul urmînd să crească la 803,1 milioane lei în 2011 şi să coboare la 725,9 milioane lei în 2012. Investiţiile reprezintă sub 50% din bugetul anunţat pentru acest an, în valoare de 3,7 miliarde lei, la care se adaugă 950 milioane lei credite angajament. Din spusele reprezentanţilor ministerului, bugetul din 2009 va fi axat pe investiţii prin programele de reabilitare termică, construcţii de locuinţe, infrastructură locală şi regională. Ministerul Dezvoltării vrea să livreze în acest an 5.985 apartamente, iar în 2010, un număr de 10.000 de unităţi, prin programul pentru tineri al ANL, precum şi locuinţe sociale dar şi pentru chiriaşii evacuaţi. În plus, ministerul ar putea aloca în 2009 pînă la 460 milioane lei pentru reabilitarea termică a 60.000 de apartamente.