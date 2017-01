Investiţii de 175 milioane de euro în porturile româneşti

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime (CNAPMC) Constanţa estimează că va încheia acest an cu venituri totale de 283.436.000 lei, cheltuieli totale de 243.349.000 lei şi profit brut în sumă de 40.087.000 lei. Potrivit unui raport al companiei, la sfârşitul acestui an sunt în execuţie sau în curs de derulare investiţii în valoare de peste 175 milioane euro. Cel mai important proiect ce aparţine statului este „Digul de larg din Portul Constanţa” şi are o valoare de 616.104.412 milioane lei. Proiectul constă în prelungirea digului de nord al Portului Constanţa cu 1.050 m, ceea ce ar prelungi lungimea totală a digului de la 4.850 m la 5.900 m, ca o premiză importantă pentru dezvoltarea zonei de sud a Portului Constanţa, dezvoltare care, în varianta maximală, poate adăuga până la 1.000 ha de pământ câştigat din mare. De asemenea, această prelungire a digului va determina reducerea agitaţiei valurilor la intrarea în port şi în bazinul zonei de sud a portului. În prezent, lucrările de execuţie sunt în derulare, având ca termen 23 de luni. Un alt proiect important ce se va finaliza în iunie 2014 este „Construcţia podului rutier peste Canalul Dunăre - Marea Neagră”, o investiţie de 121 milioane lei finanţată prin Programul Operaţional Sectorial Transport 2007 - 2013 şi de la bugetul de stat. Podul rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră are o structură de tip pod hobanat şi va fi cel mai mare de acest gen din România. Podul va avea o lungime totală de 360 metri, o deschidere centrală de 200 metri, iar lăţimea podului va fi de 17,4 metri, permiţând circulaţia pe 4 benzi. Pilonii care vor susţine tablierul podului prin fascicole de hobane vor avea o înălţime de 66 m deasupra nivelului mării. Pe lista proiectelor derulate de companie se află şi „Dezvoltarea capacităţii feroviare în zona fluvio-maritimă a Portului Constanţa”, investiţie de 17,6 milioane euro, finanţată prin Programul Operaţional Sectorial în Transporturi 2007 - 2013 din fonduri structurale ale UE şi de la bugetul statului. Proiectul constă în realizarea unui complex feroviar sistematizat în sectorul fluvio-maritim al Portului Constanţa, care să asigure deservirea optimă şi unitară a actualilor şi viitorilor operatori portuari. În prima etapă se vor executa liniile de căi ferate care deservesc actualii operatori, pe baza previziunilor de trafic până în 2020. În prezent, proiectul se află în implementare, stadiul fizic al execuţiei lucrărilor fiind de 40%.