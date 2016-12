Investiţii de patru milioane de euro la Domeniile Ostrov

Producătorul de vinuri Domeniile Ostrov şi-a propus să deruleze, în acest an, investiţii de circa patru milioane de euro, după ce, din 2006 până la sfârşitul lui 2009, acestea au totalizat aprox. 20 de milioane de euro. Domeniile Ostrov deţin 1.300 de hectare, iar capacitatea de îmbuteliere este de 20.000 de sticle pe zi. Investiţiile în noua fabrică au crescut capacitatea de depozitare la 130.000 de hectolitri pe an. Compania şi-a început investiţiile în 2006 şi acestea au vizat reconversia plantaţiilor, utilajele şi sistemele de irigaţii şi echipamentele de vinificaţie. \"Ne propunem ca, într-un interval de trei ani, să depăşim 5% din piaţa românească de vin, o piaţă evaluată de specialişti, în 2009, la peste 450 de milioane de euro\", susţine, într-un comunicat de presă, directorul executiv la Domeniile Ostrov, Marian Moise. Mai mult, compania vrea să deschidă anul acesta între 25 şi 40 de magazine sub brand propriu, în care vor fi vândute opt tipuri de vin vrac şi produsele îmbuteliate ale companiei. Pentru 2010, compania a bugetat acţiuni de promovare a vinurilor sale atât în România, cât şi Rusia şi în ţările importante din Asia, cum ar fi China, Japonia sau Thailanda. \"Targetul nostru imediat este accesarea canalelor de distribuţie, a conturilor, a retailului clasic şi pătrunderea în sectorul HoReCa, cu gamele concepute pentru acest sector\", a mai spus Moise. Producătorul de vinuri Domeniile Ostrov a efectuat investiţii din surse proprii şi din fonduri europene pentru a intra pe piaţa de vinuri din România. Domeniile Ostrov deţin 1.300 hectare de viţă-de-vie, dintre care 900 hectare sunt pe rod, iar 300 vor fi replantate în acest an.