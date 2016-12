Investiţii de peste 13 milioane de lei pentru reparaţiile infrastructurii feroviare

În acest an, Executivul va aloca peste 13 milioane lei pentru principalele lucrări de reparaţie ale infrastructurii feroviare. Potrivit unui proiect de hotărîre de Guvern privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2009 la contractul de activitate a CFR SA, pentru zece linii de cale ferată se va aloca suma de 2.695.000 de lei, pentru şase poduri 813.000 de lei, la terasamente 818.000 de lei, pentru opt tuneluri 3.045.000 de lei, pentru şapte instalaţii 2.559.000 de lei, pentru manipulări materiale de baze 2.300.000 de lei, iar pentru expertiză, proiectare şi asistenţă tehnică 1.057.000 de lei. Aproape 40% din reţeaua de cale ferată şi peste 60% din numărul total de poduri şi podeţe au depăşit termenul limită la care ar fi trebuit reparate, situaţie care sporeşte riscul producerii de accidente. Reţeaua de cale ferată are în prezent o lungime de 20.347 de kilometri şi 978 de staţii şi halte. Totuşi, CFR SA are nevoie de 4 miliarde de lei pentru mentenanţa şi reparaţiile liniilor de cale ferată, din care a primit, pentru 2009, de la bugetul de stat, doar un sfert, respectiv 1,2 miliarde de lei. “Referindu-mă la Actul adiţional la Contractul de activitate al CFR SA pe perioada 2008-2011, considerăm că fondurile prevăzute pentru anul 2009 pentru proiecte de mentenanţă, reparaţii şi modernizare a infrastructurii feroviare alocate de la bugetul de stat sînt insuficiente pentru a asigura calitatea tehnică a infrastructurii, respectiv în sensul creşterii vitezei de circulaţie şi a siguranţei. Ceea ce s-a primit de la bugetul de stat este un sfert din necesarul de 4 miliarde de lei pentru lucrări de întreţinere, reparaţii şi refacere a liniilor, pentru eliminarea punctelor periculoase”, a declarat, la începutul lunii iulie, secretarul general al Asociaţiei Industriei Feroviare din România, Ştefan Roşeanu.