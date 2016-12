Investiţii în funcţie de buget

Anul 2011 nu a fost unul favorabil pentru Primăria comunei Tortoman, al cărei buget abia a ajuns pentru plata salariilor angajaţilor. „Despre co-finanţarea unor proiecte nici nu s-a putut vorbi. Bugetul de anul trecut a fost la limită. Cu foarte multe sacrificii am putut să plătim însoţitorii persoanelor cu handicap, pentru a nu-i trimite acasă. Consiliul Judeţean Constanţa ne-a susţinut financiar atât cât a putut. În ceea ce priveşte proiectele, la nivelul comunei, 90% dintre cele pe care le-am depus nu au primit finanţare. Singurele investiţii majore au fost făcute de către Consiliul Judeţean Constanţa, prin programul de reabilitare a infrastructurii rutiere şi cel al pietrurii drumurilor de pământ. Fără aceste investiţii ale CJC, comuna ar fi fost şi acum în noroi. Am finalizat şi proiectul bazei sportive, unde, din nefericire, cei de la Guvern nu ne-au dat toţi banii. Aşteptăm în continuare să ni se plătească restanţele financiare, bani pe care îi vom cuprinde în bugetul din acest an şi care vor fi orientaţi spre noi investiţii. Pentru 2012 avem un buget la fel sărac, poate chiar mai rău, ceea ce înseamnă că nu vom putea vorbi despre investiţii decât dacă vom primi bani de la Guvern sau de la CJC”, a declarat primarul comunei Tortoman, Lucian Chitic. El a precizat că în acest an ar dori să poată reabilita grădiniţa şi şcoala din localitate, să finalizeze lucrările la terenul de sport al şcolii. „Sunt proiecte pe care am dorit să le facem şi în 2011, dar nu am avut fondurile necesare. Sper ca, în continuare, CJC să ne susţină din punct de vedere financiar pentru a putea duce la îndeplinire măcar o parte din ceea ce ne-am propus”, a mai spus Chitic.