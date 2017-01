Investiţii în hergheliile de stat

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva va investi, în acest an, 20,87 milioane lei în cele 12 herghelii şi în cele patru depozite de armăsari pe care le administrează, potrivit datelor regiei. “Investiţiile vor prevedea echipamentele, grajdurile, harnaşamentele şi lăcaşurile unde stau cabalinele în general”, spun oficialii “Romsilva”. Printre cele 12 herghelii de stat se numără: Herghelia Beclean (judeţul Bistriţa Năsăud), Herghelia Cislău (judeţul Buzău), Herghelia Dor Mărunt (judeţul Călăraşi), Herghelia Izvin din localitatea Recaş (judeţul Timiş), Herghelia Jegălia din localitatea Perişoru (judeţul Călăraşi), Herghelia Lucina din localitatea Moldova Suliţa, Herghelia Rădăuţi (judeţul Suceava), Herghelia Mangalia (judeţul Constanţa) etc.. În cazul depozitelor de armăsari este vorba despre: Depozitul de Armăsari Arad, Depozitul de Armăsari Târgu Mureş (judeţul Mureş), Depozitul de Armăsari Dumbrava, din localitatea Timişeşti (judeţul Neamţ) şi Depozitul de Armăsari Râmnicelu (judeţul Brăila). “Romsilva” are în administrare fondul forestier proprietate publică a statului şi se află în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor.