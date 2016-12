Investiţii în oncologie şi terapie intensivă

În acest an, în funcţie de fondurile repartizate, Ministerul Sănătăţii (MS) are în plan realizarea mai multor investiţii în cadrul programelor de oncologie şi ATI. Astfel, aprox. 190 de milioane lei vor fi cheltuite pentru reabilitarea secţiilor de oncologie şi ATI şi pentru dotare cu aparatură medicală de specialitate în unităţile sanitare din reţeaua MS şi cea a autorităţilor locale. Aşa cum am mai precizat, în premieră, MS va desfăşura programele naţionale de sănătate, multianual, pe o durată de doi ani, pentru a exista o predictibilitate atât din punctul de vedere al furnizorilor din sistem, cât şi din cel al pacienţilor. Cele mai importante programe noi care vor fi gestionate în acest an vizează reducerea incidenţei cancerului în România şi fertilizarea in vitro. Peste 84 milioane lei vor fi alocate pentru aceste intervenţii în oncologie şi reproducerea asistată.